El monjo benedictí, filòleg i historiador Josep Massot i Muntaner ha mort aquesta matinada de diumenge als 80 anys al monestir de Santa Maria de Montserrat. El religiós, natural de Mallorca, era director de les Publicacions de l'Abadia de Montserrat des del 1971, on impulsa les diferents col·leccions i revistes com la històrica Serra d'Or. Massot és fundador de la Societat Catalana de Llengua i Literatura i conservador del fons de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Com a erudit i intel·lectual, ha rebut nombrosos premis i distincions, com el Crítica Serra d'Or el 1993, la Creu de Sant Jordi el 1996 o el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 2012 per una "trajectòria de 50 anys de treball sense vacances per la cultura catalana".

Josep Massot, "un historiador tot terreny" Josep Massot va néixer a Palma el 1941, va estudiar Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona -on es llicencia el 1963-, i va ampliar els seus estudis de filosofia i teologia a Alemanya. Es va especialitzar en l'edat mitjana, principalment en temes de cultura popular, tot i que també en la Guerra Civil i la postguerra. Va col·laborar amb la Gran Enciclopèdia Catalana i va dirigir el Diccionari de Literatura Catalana del 1977 al 1979. També va impulsar treballs de recerca i homenatges sobre autors històrics de la cultura catalana, i també estudis filològics. És autor de més d'una vintena d'obres i nombrosos escrits a premsa i revistes especialitzades com 'Els Marges', 'Serra d'Or' o 'Estudis Romànics'. A principis del 2022, es va presentar un llibre coral amb més de 60 veus que repassa les facetes de monjo, historiador i editor de Josep Massot. Una miscel·lània coordinada per Jordi Manent que revisa la trajectòria d'un "historiador tot terreny". "L'erudició de Josep Massot no consisteix senzillament a exhumar documents i fornir dades. El seu mestratge descansa en una metodologia de treball d'altíssima exigència, modèlica. Sotmet el treball a un procés de revisió constant", recordava la professora de literatura catalana contemporània a la UV, Carme Gregori. Aragonès, Torra i Armengol: "Ens ha deixat un savi" "Ens ha deixat Josep Massot, un savi que va dedicar la seva vida a l'estudi de la nostra cultura, de la nostra llengua i de la nostra història", ha assenyalat el president de la Generalitat, Pere Aragonès. "El Pare Josep Massot i Muntaner ha estat un savi generós i bo que ens ha deixat un llegat de coneixement apassionant que perdurarà en el temps. Un defensor de la llengua i un servidor de la cultura fins als últims dies. Descanseu en pau", ha expressat per la seva banda l'expresident Quim Torra. "Un amic, un savi estimat que dedicà la seva vida a la llengua, la cultura i la memòria democràtica, a un món millor. No oblidaré mai les converses amb tu ni el teu mestratge. El teu llegat és tan gran com la teva generositat i valors", ha apuntat al seu torn la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol. L'Abadia Montserrat ha anunciat la defunció del pare Massot, ha recordat que feia 57 anys que era monjo i 50 que era sacerdot, i ha avançat que el funeral, presidit pel pare Abat Manel Gasch, serà dimarts vinent, 26 d'abril, a les 10.45 hores.