Un noi de 16 anys va morir ahir a la nit en un accident a la carretera B-224 a ll terme municipal de Masquefa. L’adolescent circulava en patinet per aquesta carretera comarcal, on està expressament prohibit aquest vehicle, ja que només es permet en zones urbanes. Amb aquesta víctima ja són 45 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Els Mossos investiguen el sinistre, però de moment no han informat sobre el parador del conductor del vehicle. Segons les recents normes de la Direcció General de Trànsit, l’ús del patinet està terminantment prohibit en vies interurbanes, com en aquest cas.