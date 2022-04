El Govern central ha pogut comprovar que la crisi de confiança que viu amb ERC, el seu soci imprescindible de legislatura, és més fonda del que pensava. Molt més. El ministre Félix Bolaños, mà dreta del president i el seu pilot per a tots els assumptes delicats, va viatjar ahir a Barcelona per oferir a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, quatre vies amb les quals aclarir el presumpte espionatge a més de 60 dirigents i activistes independentistes, entre elles una investigació interna en el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). Però cap d’aquestes sortides no va satisfer la Generalitat, que les va trobar «insuficients, vagues». La reunió, de dues hores, no va anar «bé», no es van oferir les «respostes» que l’executiu català esperava, va resumir Vilagrà. Tot i l’extrema fredor mostrada per la consellera, malgrat que la fractura continua oberta, a la Moncloa afirmen estar confiats que la seva aposta servirà, que s’aconseguirà reconduir la tensió, que s’han fet «passos» i que al final l’independentisme ho comprendrà i farà el seu «camí», perquè «no queda una altra opció». Perquè l’oferta, la «voluntat» d’esclarir el «Catalangate», segons el titular de la Presidència, és sincera, «inequívoca».

Una taula infinita

La Generalitat es va esforçar per exhibir i escenificar aquesta falta de «confiança» en l’executiu de Pedro Sánchez. La consellera va portar Bolaños al seu despatx, va proposar deixar els mòbils fora de la sala i tots dos es van asseure als extrems d’una taula que semblava infinita, ella amb visible cara llarga, i ell amb el llibre amb el qual la va obsequiar, En defensa de la conversa, de Sherry Turkle. Gairebé alhora, el Defensor del Poble, institució liderada per l’exministre socialista Ángel Gabilondo, comunicava (pertinentment) que obria una investigació sobre l’eventual ús «inadequat» del programa espia Pegasus i la possible violació de drets fonamentals. Pesquises que de seguida aplaudia el Ministeri de Defensa, de qui depèn el CNI.

Bolaños va exposar a Vilagrà les quatre eines o solucions que planteja l’executiu. Una, l’obertura d’un control intern del CNI. Dues, «la plena disposició» del centre per «facilitar i col·laborar en les actuacions» que iniciarà el Defensor. Tres, urgir els grups perquè constitueixin la comissió de secrets oficials «com més aviat millor», amb participació de totes les forces «sense excepció» -és a dir, que hi estiguin Bildu i ERC, vetats pel PP, sobretot la primera, però també Vox-. En aquest òrgan, que es reuneix a porta tancada i les revelacions del qual no poden ser públiques, compareixeria la directora del CNI, Paz Esteban. I la quarta via, la «plena col·laboració del Govern amb la justícia» i la seva «disposició a desclassificar» tots els documents necessaris.

El ministre va explicar que l’executiu «comprèn la preocupació i la inquietud» dels que han denunciat haver estat espiats. Però no va donar més detalls perquè la llei de secrets oficials i la que regula el CNI impedeix facilitar informació reservada. Aquest és el gran obstacle per al Govern, les limitacions que la legislació imposa i que ha de respectar. Bolaños no va poder confirmar a la consellera, per tant, si la intel·ligència espanyola va fer ús dels dos programes de fabricació israeliana, Pegasus i Candiru, per espiar el sobiranisme des del 2017 al 2020. Però sí que va insistir que l’executiu no té «res a amagar» i que tot s’ha fet complint la llei (és a dir, amb empara judicial), i precisament per això facilita la investigació i vol que la comissió de secrets es constitueixi ja. Sobre aquest últim punt, no va dir com, però els socialistes estudien forçar el desbloqueig rebaixant la majoria de tres cinquens necessària per triar els diputats membres de l’òrgan, impedint de facto el veto del PP.

La lectura de Vilagrà va ser radicalment oposada. La trobada «no ha anat bé», manifestava, i amb això deixava clar que la ferida sagna. «No podem estar satisfets amb les explicacions. Són del tot insuficients, vagues, inconcretes i de resultats incerts. Un cas tan greu requereix claredat, honestedat i assumpció de responsabilitats per part dels que ens han espiat», va assenyalar.

«La confiança està trencada»

El Govern vol saber sense dilació «qui va ordenar les escoltes», qui va tenir coneixement dels seguiments, «què s’ha fet» amb les dades obtingudes. I demana obtenir garanties que l’espionatge no es reproduirà. I exigeix «dimissions dels responsables». La consellera va augurar «conseqüències greus» si l’executiu «no es mou», i va afegir que no valen solucions «cosmètiques». Va advertir a més que si la Moncloa pretenia garantir-se el suport parlamentari d’ERC, «no l’ha aconseguit», perquè la cita d’ahir no va servir per «normalitzar les relacions». «Les confiança està trencada, volem resultats concrets» i si Sánchez no fa més passos, la legislatura es posarà «molt difícil».

A la Moncloa, després d’escoltar la consellera, intentaven ser optimistes. Defensaven que sí que s’han fet «passos» per restablir la relació. «Hem obert portes i finestres per aclarir-ho tot», les propostes són «potents», reivindicava un destacat ministre. El dubte, ara, és si n’hi haurà prou per a l’independentisme. I tot apunta que no.