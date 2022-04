Dues persones van morir ahir i una tercera es troba en estat greu en ser atropellades a l’autopista AP-7, a l’altura de Tarragona, just després d’un accident múltiple en què es van veure implicats cinc vehicles. L’accident va tenir lloc dissabte passat cap a dos quarts d’onze de la nit al quilòmetre 243 de l’AP-7. Durant la diada de Sant Jordi van morir cinc persones en accidents de trànsit a Catalunya.

Aquestes dues persones van ser atropellades com a vianants, és a dir, que en el moment del xoc estaven caminant per l’autopista. Fonts del Servei Català de Trànsit van informat que la investigació d’aquest succés haurà de dilucidar si els morts i el ferit anaven dins dels vehicles implicats en el xoc múltiple o es van aturar per auxiliar els accidentats, van sortir dels vehicles i van ser atropellats en aquell moment. La persona que va quedar ferida va ser traslladada en estat greu a l’hospital Joan XXIII de Tarragona.