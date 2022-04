Pere Aragonès és el president de la Generalitat de Catalunya. És necessari començar així perquè, segons un recent estudi de la mateixa Generalitat, més de la meitat dels catalans ignoren qui és el president, i imagino que en la resta d’Espanya aquest percentatge rondarà el 90%. Sospito, a més, que entre els catalans que casualment saben el nom de la seva primera autoritat, són majoria els que estan convençuts que Aragonès és un gentilici, potser va néixer a Calataiud. Si en lloc de preguntar el nom del president, l’enquesta hagués interrogat sobre les seves accions de govern, ningú en absolut hauria estat capaç de respondre. Ni ell mateix.

Aragonès és conegut com «el nen barbut» per una simple i poderosa raó: és totes dues coses. Si hi ha algun dubte és només respecte de la barba, que podria ser un postís per dissimular la seva minsa edat. Pel que fa a la seva infantesa, cal acollir-se al vell adagi periodístic, lleument modificat: si sembla un nen, parla com un nen i pensa com un nen, és un nen.

Les seves exigències per reprendre la taula de diàleg són meres excuses, tots sabem que no pensa adherir-s’hi fins aconseguir de Pedro Sánchez un compromís ineludible i fonamental, l’autèntica línia vermella: ser complimentat amb chuches i Fanta de taronja. Dit sigui de pas, l’únic que no renunciarà mai a la taula de diàleg és Oriol Junqueras, que quan sent la paraula «taula», es nua el tovalló al coll i corre a enxampar una bona cadira, que sigui de diàleg, rodona o electoral, alguna cosa caurà de menjar.

Els partits independentistes estan escandalitzats perquè han descobert que els serveis secrets es dediquen a espiar. Tanta ingenuïtat explica clarament per què la republiqueta que van voler inventar va morir abans de néixer, i per què el llacisme estava destinat a ser una riota. «Quin escàndol! Aquí es juga!», li deixa anar a Rick el cínic gendarme Renault a Casablanca, quan ell mateix s’asseu cada dia a la ruleta. «Quin escàndol! Els espies espien als qui anuncien a bombo i platerets que pretenen trencar la Constitució i la convivència!», diria avui en Renault si visqués a Catalunya. Als espanyols, en canvi, no els deu semblar del tot malament descobrir que el CNI no només es dedica a ajudar el rei emèrit a ocultar embolics de faldilles.

L’escàndol ha servit perquè el nen barbut tingui un nou argument per a postergar la taula de diàleg, a veure si Sánchez se’n dóna per assabentat i posa Fanta, que sempre serveix vi i els nens es queden sense beure. Així i tot, la qüestió és si val la pena dedicar esforços a espiar pobres nens.

- Senyor! Hem interceptat una trucada al president de la Generalitat d’algú que diu ser la seva mare. Diu així: «Peret, no t’oblidis de menjar-te tot el berenar, que ahir només et vas menjar la xocolata i vas deixar el pa. Malcuat, que ets un malcuat.

-Mmm. Sens dubte és un missatge xifrat, passin-lo als experts, a veure si aconsegueixen desencriptar-ho. Bona feina. Continuïn així.

Faria bé Pedro Sánchez de no enutjar el president català i accedir a totes les seves peticions, Fanta de taronja inclosa. D’acord amb la seva edat, el president reacciona amb enrevenxinaments i rebequeries a qui li porta la contrària i, asseguren els qui han viscut tal situació, que els seus xiscles s’escolten fins al veí Zoo de la Ciutadella, amb la lògica histèria dels mandrils mascles, que el confonen amb una femella en zel. En canvi, quan aconsegueix que les seves peticions siguin ateses -l’aprovació d’un decret llei, la creació d’una ambaixada catalana en algun lloc remot, el nomenament d’algun conegut per a algun càrrec ben remunerat...- es mostra agraït i ho demostra amb simpàtics saltets i picant de mans mentre crida «ole, ole!».

-Senyor, el president català acaba de trucar a un amic, encara sense identificar. Ha sigut molt breu: «vols quedar aquesta tarda per a jugar a les baldufes al parc?»

-Maleïts siguin aquests llacistes, cada vegada fan servir codis més complicats, ni Alan Turing podria amb ells.

El nen barbut surt sovint a TV3, ja que aquesta i no altra és la funció de la televisió catalana, però com que pràcticament ningú sap que es tracta del president català, els televidents el prenen per un comediant, sensació a la qual col·laboren els seus discursos, més propis del Club de la Comèdia que d’un polític. Ja els anirà polint amb el temps, està en edat d’aprendre i segur que abans de finalitzar l’escolarització obligatòria, haurà guanyat algun premi de declamació col·legial. Mentre això no ocorri, continuarà donant feina al CNI.

-Senyor, el nostre infiltrat en el Parlament informa que el president català fa llengots als diputats de l’oposició. Creiem que són gestos en clau.