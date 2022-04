L’empresari israelià Matian Caspy, que segons la premsa hebrea va exercir d’intermediari de l’empresa NSO Group -la propietària del sistema d’espionatge Pegasus-, també va subministrar a les clavegueres de la Policia del Govern de Mariano Rajoy un sistema que permetia irrompre als telèfons i dispositius mòbils sense deixar rastre. El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha tingut accés a una carta d’invitació enviada el 31 de juliol del 2014 per Caspy, un dels propietaris de la firma Rayzone Group, dirigida al llavors director adjunt operatiu (DAO) de la Policia, Eugenio Pino, on la firma israeliana fixava una cita per a l’11 d’agost del mateix any amb la intenció de fer «una prova de camp» que incloïa «una demostració en viu d’un sistema GSM passiu tàctic», especifica la missiva. Un altre document apunta que el lliurament del material, que havia de ser introduït per l’Aeroport de Barajas, es realitzaria en un hotel de Barcelona.

L’escrit del directiu de Rayzone també posa de manifest que la firma israeliana realitzava aquest oferiment després de les «trobades» i «demostracions» que havien mantingut en dates anteriors amb la cúpula policial liderada per Eugenio Pino, que està processat a l’Audiència Nacional per ser presumptament un dels responsables de l’espionatge que van fer les clavegueres policials el 2013 a l’extresorer del PP Luis Bárcenas, que en aquelles dates amenaçava d’implicar en el cas Gürtel els dirigents del partit llavors liderat per Mariano Rajoy. Matian Caspy hauria exercit d’intermediari des del 2010 per a la venda del sistema Pegasus al Govern d’un país, segons relata una informació publicada a Israel, que apunta també que aquest informàtic i la seva empresa Rayzone Group van cobrar un 60% de la comissió per una venda del sistema d’espionatge, en què també hauria participat un empresari al qual es vincula amb l’expresident dels Estats Units Donald Trump. A Espanya, la venda presumptament fraudulenta a la cúpula policial del Govern de Rajoy es va donar a conèixer gràcies a la denúncia que va presentar el 31 d’octubre del 2017 el que va ser cap d’Afers Interns del Cos Nacional de Policia Marcelino Martín-Blas al Jutjat d’Instrucció 2 de Madrid.