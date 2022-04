Els Mossos d’Esquadra han trobat l’ADN de la noia violada a Igualada al pis del detingut com a presumpte autor de l’agressió la setmana passada. Així ho ha confirmat el comissari de la policia autonòmica Josep Maria Estela a RAC1: «La satisfacció és enorme. Ho és per a mi, per a l’organització i per al grup de treball que ha treballat de manera intensa», ha assegurat.

El detingut, de 20 anys i amb antecedents per delictes sexuals, està empresonat des de dissabte passat a Brians 1, en una unitat especial per evitar que se suïcidi, segons ha revelat la periodista Anna Punsí: RELLEVANT ÚLTIMA HORA: Els @mossos han trobat ADN de la noia violada a Igualada a l’habitació del detingut, que està empresonat des de dissabte a Brians 1 i vigilat perquè no se suïcidi. Les analítiques de les mostres que la Policia Científica es va endur dijous han donat positiu pic.twitter.com/92P34psQXt — Anna Punsí (@punsix) 26 de abril de 2022 Sis mesos després dels fets, els Mossos d’Esquadra van resoldre el cas de la brutal violació de l’adolescent de 16 anys d’Igualada la matinada de l’1 de novembre de 2021. Els fets van commocionar la societat espanyola per la gravetat de les ferides que va patir la víctima i pel menyspreu que va mostrar l’agressor per la vida d’una menor d’edat que va ser abandonada inconscient en un descampat dels afores del municipi de la capital de la comarca de l’Anoia.