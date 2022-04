La candidatura de Catalunya i Aragó segueix en un punt mort. El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, es va reunir ahir a la seu d’aquest organisme a Madrid amb representants dels governs espanyol, català i aragonès per mirar d’avançar en la candidatura de Barcelona-Pirineus per als Jocs Olímpics d’hivern del 2030. Després de dues hores la trobada va acabar sense acord. El president del Comitè va assegurar que van «apurats de terminis» i que «hauria de quedar tot clar» al maig. «Si no, hauríem de fer un altre plantejament», va advertir.

El conseller d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó, Felipe Faci, va presentar al COE una contraproposta de candidatura que, segons assegura la Generalitat, no es va debatre en la cimera d’ahir amb Blanco i els altres governs. Tant l’executiu català com l’aragonès no pensen, de moment, moure’s de les seves posicions.