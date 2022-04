Aragonès decideix restringir la relació amb el Govern central

El Govern de la Generalitat va anunciar ahir que emprendrà «totes les accions polítiques i jurídiques per arribar fins al final i per saber qui i com va ordenar» les escoltes a independentistes, i va insistir a reclamar «conseqüències polítiques, dimissions incloses», sense concretar en quin nivell polític o institucional s’haurien de produir aquestes dimissions.

La portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, també va afirmar que la Generalitat ha decidit limitar al «mínim» les relacions institucionals amb el Govern central, cosa que inclou no tornar a reunir-se en la taula de diàleg fins que la Moncloa aclareixi l’escàndol de l’espionatge sorgit després d’un informe publicat a The New Yorker: «Hi ha una crisi sense precedents i no es dona cap condició perquè es pugui celebrar aquesta taula», va al·legar. Entre altres iniciatives, la Generalitat demanarà informació sobre els contractes del CNI, la desclassificació de la informació i la reforma de la llei sobre secrets oficials, vigent des de 1968. A més, reclamarà indemnitzacions i oferirà defensa jurídica als espiats.