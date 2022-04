Catalunya té un milió de persones sense un habitatge digne

Més d’un milió de catalans pateixen exclusió residencial a Catalunya i la meitat són nens. Una xifra que podria superar els dos milions, segons algunes aproximacions. Les dades s’extreuen de l’informe Incocat 14, presentat ahir per la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), que se centra exclusivament en l’habitatge i l’exclusió residencial. Aquestes xifres contradiuen directament les que aporta la Conselleria de Drets Socials, que rebaixa el problema a 60.000 persones afectades. «Necessitem polítiques públiques que siguin conscients de la gravetat del problema, perquè puguin respondre a aquesta emergència, resoldre’l i no deixar ningú enrere, sinó sempre seran insuficients», va reclamar Ferran Busquets, portaveu de pobresa d’ECAS, en la presentació de l’estudi.

«El problema de l’habitatge és estructural, fa massa anys que no s’han adoptat mesures que el resolguin, per això cada vegada la situació és més difícil», es va queixar Míriam Feu, responsable de l’observatori de la realitat social de Càritas . Com a mínim, la impossibilitat d’accedir a un sostre per a les famílies vulnerables va esclatar amb tota la cruesa amb l’onada de desnonaments que va produir la crisi financera del 2008. Però el drama de la situació ha arribat a límits insospitables. Ho demostra el cas d’Anamelba Alvarado, una dona nascuda al Perú que fa tres anys va arribar a Barcelona esperant un sou que li permetés finançar un tractament per als pares malalts a llatinoamèrica. Ara ocupa un pis amb una dona i els seus dos fills a Barcelona.

No menjar per pagar un sostre

Amb sort ella i el seu marit aconsegueixen reunir 500 euros al mes. Ella treballant com a netejadora domèstica i ell en reformes. «Treballem per hores i sense contracte, tot en negre perquè no tenim papers», explica. Fa un any pagaven 350 euros al mes per viure en una habitació d’un pis que, després, va resultar estar ocupat. Com viu una parella amb 150 euros al mes? «Deixant de menjar», respon sense embuts. «Abans esmorzava al migdia, ara ja no. Esmorzem llet amb pa i sopem pasta amb tonyina, coses que ens donen les entitats socials», prossegueix. Fa un any, quan els van desnonar de l’habitació, va decidir ocupar en un pis propietat del banc Santander.

Com ella, es calcula que a Catalunya hi ha 915.000 persones en la mateixa situació, una xifra que s’ha triplicat en menys de quatre anys. A més, hi ha 1,3 milions de persones que viuen en cases inadequades, amuntegats en pisos, barraques, naus o oficines abandonades, i 18.000 persones que dormen al carrer.