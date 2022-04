Creix la incidència de contagis de covid després de la Setmana Santa

El coronavirus torna a repuntar a Catalunya, que ja nota els efectes de la Setmana Santa, quan es van produir més trobades socials, i el final de pràcticament totes les restriccions amb l’adéu a les mascaretes en els interiors. Els pròxims dies també es notaran els efectes de les aglomeracions de la diada de Sant Jordi.

L’índex de reproducció del virus (l’Rt, que marca la velocitat a la qual es reprodueix) va sobrepassar ahir el punt i es va situar en els 1,21. Una xifra tan alta no es donava des de després de les vacances de Nadal, el 12 de gener. El risc de rebrot també ha pujat i està en 274. I també han pujat els contagis: gairebé 1.500 al dia durant l’última setmana, segons dades de la Conselleria de Salut.

La incidència acumulada a 14 dies puja de 225 a 274 i la de set, de 99,44 a 129,55. Salut, igual que el Ministeri de Sanitat, comunica ara les dades dues vegades per setmana (els dimarts i divendres) i les proves diagnòstiques han passat a concentrar-se en les persones més vulnerables o els pacients greus.

La situació dels hospitals, no obstant, continua millorant: les ucis dels hospitals de Catalunya tenen 32 pacients, un menys que la vigília i el nombre més baix des que va començar l’epidèmia de covid. Segons les dades actualitzades ahir per Salut, hi ha 954 persones hospitalitzades per coronavirus, vuit menys que en l’últim recompte.