Els Mossos han trobat ADN de la menor de 16 anys que el novembre passat va patir una brutal agressió sexual a Igualada en l’escorcoll del domicili del presumpte violador, que es troba a la presó des del dissabte 23 d’abril, acusat pel jutge dels delictes d’agressió sexual i assassinat en grau de temptativa. Així ho va confirmar ahir el comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Josep Maria Estela, en una entrevista a RAC1.

Dijous passat, els Mossos d’Esquadra van detenir de matinada a Igualada el presumpte autor d’aquesta violació i aquell mateix dia, en presència del propi arrestat, van practicar un minuciós escorcoll del seu habitatge buscant proves de la violació, com mostres d’ADN de la jove agredida sexualment. Els Mossos han trobat ADN de la víctima en les mostres recollides per la policia científica al domicili del detingut.

«La satisfacció és enorme. Ho és per a mi, per a l’organització i especialment per al grup que ha treballat de forma intensa, la unitat central d’agressions sexuals i els comandaments del territori», va explicar Estela.

El cap dels Mossos va destacar la tasca dels agents que van escorcollar el domicili buscant proves incriminatòries, perquè el jutge tingui els elements necessaris de cara al procés judicial que es troba en marxa.

Sense donar més detalls concrets de la recerca, que segueix sota secret d’actuacions, el cap dels Mossos va explicar que feia molts dies que ja se sospitava del detingut, un jove llatinoamericà de 21 anys. Estela va constatar que es va tractar d’una agressió «molt seriosa», prop de la «tragèdia» i que la jove podria haver perdut la vida.

Va advertir que s’està produint un lleuger increment de les agressions i abusos sexuals, sobretot a les zones d’oci, amb nivells superiors als del 2018 i el 2019, abans de la pandèmia. Sobre aquesta qüestió, va advocar per la prevenció i per la complicitat amb els vigilants de seguretat privada per detectar actituds que resultin sospitoses.

Mòdul de vida ordinària

Fonts del departament de Justícia van informar que el detingut ja ha abandonat l’àrea d’ingressos de la presó de Brians 1 i en aquests moments es troba en un mòdul de vida ordinària.