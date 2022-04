Podem i els independentistes assenyalen Robles per l’espionatge

El Govern, i més concretament el PSOE, no aconsegueix sortir del problema del «catalangate». Tot i haver mogut fitxa rebaixant la majoria necessària per desbloquejar la creació de la comissió de secrets oficials i poder fiscalitzar les activitats del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), el seu propi soci en l’executiu, Unides Podem, i els partits independentistes se li estan llançant a sobre. La mesura els sembla del tot «insuficient» i reclamen que es depurin responsabilitats al nivell més alt. Els morats, juntament amb vuit formacions més, van assenyalar ahir la ministra de Defensa, Margarita Robles, com la màxima responsable de l’espionatge a més de 60 dirigents i activistes de l’independentisme català i basc, ja que el CNI depèn de la seva cartera. En l’ala socialista del Govern intenten frenar el cop i asseguren que tenen la «consciència molt tranquil·la».

«En concret, els indicis apunten a la implicació del CNI sota el control, des que Margarita Robles va assumir el càrrec, del Ministeri de Defensa, sense descartar l’autoria o la participació d’altres organismes públics», estableix el text avalat per Unides Podem, ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Més País, Compromís i el BNG. En total, més de 65 diputats posen el focus en la responsable de Defensa, encara que en cap moment arriben a reclamar en el document la seva dimissió.

Sí que ho va fer, encara que amb matisos, el portaveu dels republicans catalans, Gabriel Rufián, que va denunciar que «o per acció o per omissió [els socialistes] en són responsables». I, sobre Robles, va afegir que si tenia coneixement de l’espionatge hauria de dimitir i si no donar explicacions. La resta de dirigents independentistes van demanar la depuració de responsabilitats, encara que no es van atrevir a exigir el cessament de la ministra de Defensa. Sí que va sobrevolar l’amenaça de tombar el reial decret llei de mesures de resposta a la crisi que es votarà demà si no hi ha unes explicacions clares per part de l’executiu.

A les formacions independentistes, entre les quals hi ha peces claus que sostenen l’executiu, tampoc els va agradar la solució buscada pel PSOE de posar en marxa la comissió de secrets oficials, malgrat donar-hi entrada a ERC i EH Bildu. Els partits catalans, al complet, la van titllar d’ineficaç en tractar-se d’una comissió a porta tancada de la qual després no es pot informar.

La portaveu de Junts, Miriam Nogueras, va assegurar que «no valdrà res» i el seu homòleg al PDeCAT, Ferran Bel, va destacar que, encara que es tracta d’un pas per part de l’executiu, resulta insuficient. «No ha de ser gaire resolutiva ni gaire necessària [la comissió de secrets oficials] si en aquests dos anys ningú l’ha trobada a faltar», va assegurar sobre aquest fòrum que no està en funcionament des de principis del 2019.

En la declaració signada al costat d’Unides Podem, exigeixen al Govern que «actuï immediatament» i reclamen a tots els partits, «i especialment al PSOE», que permetin la creació d’una «comissió d’investigació [al Congrés] que avanci en l’esclariment d’aquest cas». Fonts governamentals descarten aquesta opció ja que no es podria parlar sobre les actuacions del CNI de manera oberta en estar prohibit per llei. La mateixa Robles, en la sessió de control al Govern al Senat, va remarcar que la comissió de secrets oficials és l’únic fòrum en què «s’explicarà tot sense cap mena de limitacions».

Sense por a la Justícia

«Li dic amb absoluta contundència que el Govern de la nació i tots els organismes públics compleixen amb la legalitat vigent», va respondre Robles a les acusacions que li van llançar dirigents independentistes a la cambra alta. A més, la responsable de Defensa va lamentar que es facin «imputacions amb una absoluta fredor» amb informació publicada en un mitjà de comunicació i, fins i tot, va apuntar que desconeix com es van realitzar els informes publicats a The New Yorker.

Tot seguit, la ministra socialista va animar els partits independentistes a acudir a la Justícia: «No hi ha cap problema. A mi em sembla molt bé que vagin als tribunals, amb totes les conseqüències, perquè l’acusació i la denúncia falsa també és un delicte en ocasions. I no dubti que el Govern farà tot el necessari i tot el possible per col·laborar amb la Justícia». Hores abans, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ja havia asseverat que l’executiu «està molt tranquil» i té «la consciència tranquil·la».

Tot i això, fonts governamentals reconeixen que sí que es podria haver produït un seguiment als dirigents independentistes, encara que més selectiu del que s’ha publicat i sempre amb autorització judicial. En aquest sentit, recorden els moments complexos que es van viure a Catalunya el 2019.