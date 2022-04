El Govern rebaixarà la previsió de creixement del 7% a l’entorn del 4,5

El nou quadre de previsions macroeconòmiques que el Govern preveu aprovar demà per enviar-lo a la Comissió Europea estarà en línia amb les estimacions prèvies d’organismes internacionals i nacionals (entre el 4,8% i el 4,5%), « però amb una aproximació de màxima prudència», segons va admetre ahir la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño, en una entrevista a Telecinco. La vicepresidenta també va avançar que el Consell de Ministres aprovarà dimarts que ve l’acord adoptat per Brussel·les per posar un límit al preu del gas que s’utilitza en la generació elèctrica (40 euros en un inici i 50 euros, després), «i entrarà en vigor de manera immediata».

L’FMI ​​ha rebaixat al 4,8% la previsió de creixement per a l’economia espanyola per al 2022. El Banc d’Espanya l’ha situat en el 4,5%, després d’haver incorporat, també, els possibles efectes derivats de la guerra a Ucraïna, de l’encariment de l’energia i de la inflació més gran. La previsió oficial del Govern encara es manté en el 7%. Encara per sota d’aquesta referència, l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) també ha rebaixat recentment les previsions de creixement fins al 4,3% per a aquest any (des de l’estimació prèvia del 6,3%).