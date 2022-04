Junts i CUP pressionen Aragonès perquè trenqui amb el Govern

L’espionatge a desenes de polítics independentistes presumptament portat a terme pels serveis secrets de l’Estat, va donar a la sessió matinal del Parlament una intensitat que no es veia des dels temps àlgids del procés. Hi va haver expulsions de diputats, enfrontaments dialèctics i peticions de dimissió, com la que va fer el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Alhora, l’independentisme va continuar pressionant Aragonès perquè renunciï a la taula de diàleg amb el Govern que ERC defensa des de l’inici de la legislatura. Tant la CUP com Junts van demanar al president que adopti mesures «concretes» i «contundents» contra l’executiu central. «Fa uns minuts la guardiana de les clavegueres, Margarita Robles, ha reconegut l’ús de Pegasus. La Generalitat avisa de conseqüències. Fa falta concreció: quines conseqüències?», va preguntar Eulàlia Reguant (CUP). «No es pot continuar donant suport a aquest Govern que vulnera drets», va insistir Albert Batet (Junts).