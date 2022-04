El jutge imputa el suposat espia rus que va viatjar a Moscou amb Alay

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre ha citat a declarar com a imputat Alexander Dmitrenko, a qui el Govern central relaciona amb els serveis d’intel·ligència russos. Aquest empresari establert a Barcelona va acompanyar dues vegades a Moscou el cap de l’oficina de l’expresident Carles Puigdemont, Josep Maria Alay, on aquest últim va mantenir contactes buscant suports per al procés independentista. Les indagacions sobre Dmitrenko se centren en una operació de venda de gas liquat entre una companyia russa i una altra xinesa que va arribar a explicar al mateix Alay. En el telèfon mòbil d’Alay, que va ser detingut a l’octubre del 2020 en l’operació Voloh, s’han trobat converses entre Alay i Dmitrenko, que el jutge investiga, sobre un negoci de venda de gas o petroli d’una empresa russa a una altra xinesa (amb seu a Hong Kong) i les maniobres perquè aquest empresari rus fos nomenat ambaixador de la Cambra de Comerç de Barcelona, en l’etapa de Joan Canadell, actual diputat de Junts per Catalunya.

A Dmitrenko se li va denegar la nacionalitat espanyola perquè, segons un informe preceptiu, «es té coneixement provat» del seu «treball conscient» per als serveis d’intel·ligència russos, dels quals rep missions. La resolució afegeix que «s’han detectat contactes d’aquest individu amb alguns dels líders principals del crim organitzat transnacional d’origen rus, per als quals també fan diferents tasques». L’empresari nega aquesta acusació. Els informes de la Guàrdia Civil relacionen Dmitrenko amb Artem Lukoyaniuv (que va fundar l’empresa AA Pluus Wealt Management, radicada a Londres), «fill adoptiu», incideixen els agents, de Vladislav Surkov, anomenat el Cardenal Gris, un influent i misteriós exassessor personal de Vladimir Putin, que va ser cessat al febrer l’any passat. Segons Dmitreko, Lukoianiuv, amb qui encara manté contacte, ja no és el seu soci, però sí que hi manté una relació d’amistat. L’empresari rus va arribar a presentar Lukoianiuv a Alay a Moscou i també es va reunir amb ell en un restaurant de Barcelona. Alay li va arribar a explicar al mateix Puigdemont el juliol del 2020, segons els missatges incorporats al procés judicial, que Dmitrenko havia estat escollit com a ambaixador de la Cambra de Comerç de Barcelona, alhora que el va qualificar com «el nostre contacte amb allà i que coneixes a Ginebra [sic]». També li comunica que aquesta elecció «ens obre moltes coses a Moscou». Al telèfon mòbil d’Alay també es va trobar una conversa amb Dmitrenko sobre un negoci de venda de gas liquat entre una empresa russa i una altra xinesa. El cap de l’oficina de Puigdemont li va preguntar el 26 de juny del 2020 sobre aquesta operació: «No tens notícies dels xinesos?». L’empresari rus li respon: «Encara no». Al cap d’uns dies, l’empresari rus li va anunciar que «havien arribat els 295.000 euros» a Rússia com a «pagament de garantia». El jutge Aguirre considera que hi ha indicis que aquest negoci podria ser una pantalla per amagar algun tipus d’operació irregular.