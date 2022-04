El jutge ordena revisar el respirador del bomber de Vilanova

El jutjat de Vilanova i la Geltrú que investiga la mort del bomber de la Generalitat Joan Liébana en un incendi a aquesta localitat ha acordat l’ampliació de l’informe pericial per determinar si l’equip de respiració assistida (ERA) de la víctima era defectuós. En la causa hi ha almenys dos companys del mort imputats per homicidi per imprudència: va transcórrer una hora des que la resta de bombers van sortir del taller en flames fins que un altre funcionari, accidentalment, va trobar el seu cos. Els Mossos van remetre al jutjat que investiga un cas de presumpta corrupció al cos de Bombers un atestat amb les converses telefòniques a alguns dels comandaments dels Bombers. Els agents van constatar que en aquestes gravacions dos responsables del cos mostraven inquietud davant la possibilitat que la mort de Liébana estigués vinculada a l’avaria en els equips de respiració que s’havia convertit en una problemàtica generalitzada.