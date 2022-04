El Parlament de Catalunya ha assumit la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada per sindicats d’estudiants i va aprovar ahir modificar la Llei d’Universitats catalana per blindar per llei la rebaixa de preu de les taxes universitàries, de manera que el cost no depengui de l’exercici pressupostari de torn.

La iniciativa, que estableix que els preus segueixin un model de «tarificació social», va prosperar amb el suport de tots els grups parlamentaris i l’abstenció del PP. La modificació legislativa inclourà que el Govern impulsi polítiques i normatives per garantir que ningú no queda exclòs del sistema universitari català per «raons econòmiques, d’absència de llibertat, problemes de salut, discapacitat o qualsevol altra circumstància», així com mesures per fer més assequibles els despeses de residència, menjador i transport. A més, en una disposició transitòria -aprovada amb l’abstenció de PSC-Units, comuns i Cs-, la cambra dóna tres anys al Govern per «reduir de manera progressiva» els preus en estudis de grau fins a un màxim de 17, 69 euros per crèdit -el més baix fixat pel decret 300/2021- i per fixar un únic preu als estudis de màster igual o inferior al 70% d’aquest decret.