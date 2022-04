El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, veu "probable" que hi hagi una setena onada de la covid-19 però adverteix que no es pot predir ni "quan" es produirà ni de "quina virulència" serà segons quina sigui la variant dominant i com es comporti. En una atenció als mitjans a Granollers, Argimon ha apostat per continuar "normalitzant la vida quotidiana" a l'hora que es manté la vigilància del virus. En aquest sentit, creu que el nombre de casos "no és el més important" a l'hora de monitoritzar la situació actual, sinó la seva gravetat i la "repercussió" que tenen a les plantes i a les UCI dels hospitals. El conseller ha avisat que la pandèmia "està donant una treva, però està aquí" i que encara queden molts aspectes per conèixer del virus.