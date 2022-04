Citizen Lab investiga si hi ha 150 persones més afectades per l'espionatge amb el 'software' Pegasus, segons publica aquest dissabte el diari 'El Confidencial'. En concret, el rotatiu apunta que els 65 espiats inicials estarien col·laborant amb la plataforma vinculada a la Universitat de Toronto per aclarir si, a través de l'accés als seus dispositius, es va espiar també a part dels seus contactes.

Entre els nous possibles afectats hi hauria periodistes de mitjans de comunicació catalans i estatals, segons el rotatiu. De confirmar-se, es tractaria d'una segona fase de l'espionatge amb afectats fora de la primera línia política.

Vilalta s'alinea amb la teoria

La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, intueix que hi ha més persones de l'entorn independentista que han estat víctimes de l'espionatge massiu amb Pegasus. En una trobada del partit sobre el món local a Castellcir, Vilalta s'ha alineat amb les informacions que publica aquest dissabte 'El Confidencial'. És per això que exigeix transparència al govern espanyol i concretament al PSOE, assegurant que la comissió de secrets "no és efectiva" perquè no es podrà fer públic el seu contingut, i retreu al PSC que no reclami responsabilitats.

Illa qüestiona si el 'Catalangate' és un "instrument de pressió"

El líder del PSC, Salvador Illa, s'ha preguntat si l'independentisme "vol fer servir" el 'Catalangate' com "un instrument de pressió per al govern espanyol o per provocar una dimissió o un cessament". "Algú té ganes de desestabilitzar l'executiu?", s'ha qüestionat. El dirigent socialista creu que si es prenen seriosament les informacions sobre l'espionatge "el que s'ha de fer és esclarir què ha passat". Per això, Illa ha defensat que la Moncloa "fa el que ha de fer": "Ha obert canals per poder esbrinar què ha passat". I ha reiterat que dona "tota la credibilitat a què s'ha actuat dins de l'estat de dret". També ha afirmat que el govern de Pedro Sánchez "té fortalesa per poder arribar a finals de la legislatura" i que això "és el que convé"