Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que estafava massivament per SMS o mail amb falsos enviaments de paquets. Els estafadors feien estafes bancàries, falsificaven targetes de crèdit i venien articles robats arreu de l’Estat. L'operatiu ha acabat amb dues persones detingudes de 19 i 20 anys acusades d'estafar amb el mètode del 'phishing' i una ordre de crida i cerca per dos individus que també formaven part de la banda. Els estafadors enviaven SMS maliciosos de presumptes empreses de transport o de Correos que reclamaven un pagament d'1,99 euros d'un tràmit pendent necessari per rebre un paquet per obtenir claus bancàries amb què falsificaven targetes. Els agents han recuperat material valorat en uns 200.000 euros.

L'operatiu es va posar en marxa a mitjans de gener, quan els Mossos d'Esquadra van saber que un menor d'edat estava fent compres fraudulentes en un establiment de Premià de Mar. El jove va explicar als agents que havia de comprar telèfons mòbils amb diverses targetes de crèdit que anaven a nom de persones diferents a canvi de diners. Aquests telèfons els havia d'entregar a un home que els agents van identificar i que ja tenia antecedents policials anteriors per delictes contra el patrimoni.

Arran d'aquests fets, els investigadors van iniciar una investigació que va permetre relacionar l'ús fraudulent de targetes falsificades amb una estafa massiva, feta a través d'SMS i per correu electrònic que afectava persones d'arreu de l'Estat. Les víctimes rebien un correu electrònic o un missatge al mòbil d'empreses de transports, Correos o entitats bancàries que notificaven d'un problema amb un enviament pendent. Els indicaven que havien d'abonar 1,99 euros per rebre el paquet que esperaven. En el cas de simular ser una entitat bancària, les víctimes eren avisades que el seu compte havia estat vulnerat i que calia canviar la contrasenya.

Als missatges hi havia un enllaç que redirigia a una pàgina web on hi havien d'escriure les seves dades bancàries. Gràcies a això, els estafadors podien accedir als seus comptes corrents i operar per fer compres a establiments.

Els investigadors van poder corroborar l'existència d'una gran quantitat de compres de material electrònic fetes amb targetes falsificades per un valor de més de 75.000 euros. Les targetes s'introduïen en diversos telèfons mòbils amb els quals feien les transaccions. D'aquesta manera pagaven a través dels TPV contactless dels comerços i l'operació no requeria la introducció del número PIN. Feien les compres en establiments de Premià de Mar, Mataró, Badalona, Barcelona i Roda de Barà.

Estafes arreu de l’Estat

Els agents han detectat denúncies relacionades amb aquesta estafa arreu de l'Estat. Hi ha casos a Sabadell, Premià de Mar, Albacete, Madrid, Melilla, Sevilla, Eivissa, Marbella i Ciudad Real. Per aquesta raó els investigadors van treballar coordinadament amb la Policia Nacional i amb la Guàrdia Civil per recollir el gruix de denúncies relacionades amb aquest grup criminal.Arran de la identificació d'un dels presumptes autors i els indicis recollits, el 25 d'abril els investigadors van fer tres entrades i escorcoll a les localitats de Badalona, de Sant Adrià de Besòs i de Premià de Mar. Les entrades van ser autoritzades per Jutjat d'instrucció núm. 2 de Mataró.Al domicili de Badalona es van localitzar molts mòbils d'alta gamma i ordinadors. També hi havia un datàfon que probablement servia als autors per fer el cobrament del material robat que venien. En aquest domicili els policies van detenir un dels presumptes autors. En un domicili de Premià de Mar es va localitzar telèfons mòbils i documentació. Finalment, en dos trasters de Sant Adrià de Besòs s'hi van trobar mòbils i ordinadors empaquetats i preparats per a la seva distribució. A més, en l'escorcoll dels pisos els agents van localitzar material electrònic que havia estat robat en diverses localitats de Catalunya.

Els agents van fer el segon detingut a la localitat de Permià de Mar. A banda, hi ha una tercera persona denunciada i tres més no han estat localitzades i estan en cerca per aquests fets. Amb aquesta investigació s'han resolt 90 fets delictius entre furt, robatoris amb violència i intimidació, robatoris amb força a empreses i robatoris amb força a l'interior de vehicles. A més, s'ha desarticulat un dels punts de receptació amb més activitat de l'àrea metropolitana de Barcelona a la ciutat de Badalona.

No es descarten més detencionsEl dispositiu policial també ha permès recuperar 169 telèfons mòbils, 61 dels quals havien estat denunciats prèviament, 40 ordinadors, tres tauletes i 2.500 euros en efectiu. L'objectiu del grup criminal era enviar els objectes a l'estranger a través d'una empresa de paqueteria. Un dels arrestats es troba intern en un Centre d'Internament per Estrangers. L'altre va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Mataró que va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La investigació no està tancada i no es descarten més detencions.