Dimiteix un regidor del PSC de Terrassa en donar positiu en un test d’alcoholèmia

El regidor del PSC de Terrassa Javi García, a l’oposició, va presentar ahir la seva dimissió després que aquest cap de setmana de matinada va donar positiu en un control d’alcoholèmia. García va donar una taxa de 1,03 mg/l, i per aquest motiu va optar per presentar la seva renúncia al càrrec en el ple ordinari del mes d’abril. «És una decisió personal, per ètica, he comès un error i he de pagar com legalment paga tothom, però com a representant polític he pres la decisió de renunciar al càrrec», va assenyalar en declaracions a l’ACN. García, que va assegurar estar penedit, no va assistir presencialment al ple d’aquest divendres. El seu lloc l’ocuparà Àfrica Serena. Garcia va ser nomenat regidor del PSC de Terrassa l’any 2017.