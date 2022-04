Imputades set empreses a Lleida acusades de falsejar adjudicacions públiques

La jutgessa de Lleida que investiga un cas de corrupció en el presumpte tripijoc de les adjudicacions de serveis de manteniment i construcció de carreteres, així com el presumpte pagament de comissions a persones vinculades a CDC i a fundacions de la seva òrbita, com CatDem, ha imputat a set constructores, segons consta a l’acte judicial. La instrucció de l’operació Boreas va provocar en el seu moment la dimissió de Joan Reñé, que va ser detingut l’octubre de 2018, com a president de la Diputació de Lleida.

La titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida, Diana Lorenzo Mañana, ha citat a les set empreses imputades, entre les quals es troben Sorigué, Arnó, Voltes i Cercos, per al 3 de juliol. A més, hauran de comparèixer altres quatre persones imputades dos dies abans.

De la macrooperació que es va realitzar a Lleida l’octubre de 2018, en la qual es va detenir a unes 25 persones, entre elles Reñé, s’han seguit diverses vies de recerca. Una d’elles és la presumpta manipulació de les adjudicacions en matèria de manteniment i construcció de carreteres.

Aquestes constructores, segons els investigadors, formaven un grup que suposadament podria haver tingut informació privilegiada des de dins de la Diputació de Lleida dels contractes que s’anaven a adjudicar en relació al manteniment de carreteres. El sistema d’adjudicacions era conegut com a sistema GISA, que permetia que la valoració tècnica estigués per sobre de l’econòmica, la qual cosa, segons se sospita, podria fer variar la puntuació i, per tant, redirigir l’adjudicació cap a empreses afins.

Expulsar a altres empreses

Segons les recerques realitzades pels Mossos, les companyies presumptament adequaven les ofertes i es posaven d’acord per a expulsar del mercat a aquelles empreses de fora de Lleida i que no fossin afins. A canvi, algunes d’elles (no totes) suposadament efectuaven aportacions econòmiques a fundacions, com Catdem, o feien pagaments en negre a determinades persones.

Hi ha testimonis que han manifestat l’existència d’un pacte entre les constructores, així com l’existència de diner negre per a, després, pagar les suposades comissions il·legals. Fins i tot un d’ells ha reconegut haver portat sobres o signat xecs per a retirar fons en efectiu que anirien a parar a determinats sospitosos de la trama.