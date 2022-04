Torra paga els 30.000 euros d’una multa per desobediència del 2019

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat per complerta la pena imposada a l’expresident de la Generalitat Quim Torra pel delicte de desobediència, en no despenjar una pancarta a favor dels polítics presos durant el període electoral de la primavera del 2019.

Torra va ser condemnat pel TSJC el desembre del 2019 a un any i mig d’inhabilitació per a càrrec públic i a pagar 30.000 euros de multa, sentència que va ser confirmada el setembre del 2020 pel Tribunal Suprem. Ara el TSJC, un cop passat el temps d’inhabilitació i havent pagat la multa, considera que Torra ja ha complert la condemna des del 3 de gener passat.

L’expresident va anunciar el 2021 des de la seva oficina de Girona que no pensava abonar l’import de les sancions per haver penjat pancartes a favor dels presos al balcó del palau de la Generalitat. Torra ara té pendent una altra sentència per fets similars ocorreguts el setembre del 2019 amb una altra pancarta.