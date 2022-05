El Govern triplica els ajuts d’emergència a gironins en risc de perdre l’habitatge

La Generalitat va atorgar, durant l’any passat, 825.692 euros en ajudes d’emergència a persones de les comarques gironines que estaven en risc de perdre el seu habitatge, ja fos perquè no podien fer front al pagament de la hipoteca, perquè tenien deutes de lloguer -que van ser la majoria dels casos- o perquè havien estat desnonats. També es va habilitar una partida especial per a fer front a problemes derivats de la Covid. Segons les dades del departament d’Habitatge, la xifra d’ajudes atorgades durant el 2021 significa el triple que la de 2020, quan els ajuts a comarques gironines van ascendir a 265.000 euros. En aquella ocasió, el volum es va reduir un 12% a causa de la pandèmia, que va endarrerir alguns tràmits.

La majoria d’ajudes d’emergència que va atorgar el departament d’Habitatge durant el 2021 a les comarques de Girona van ser per a famílies que no podien fer front al lloguer del seu pis. En total, van ser 560.282 euros destinats a aquest concepte; és a dir, un 67% del total. L’any 2020, en canvi, els ajuts al lloguer no havien arribat ni als 193.000 euros.

En segon lloc es troben els 116.315 euros que el Govern català va atorgar a persones que havien estat desnonades i els 116.480,67 d’ajuts per problemes derivats de la Covid. L’any anterior, la quantitat atorgada a persones que havien perdut casa seva per un desnonament havia estat de 63.234 euros: és a dir, la meitat. En canvi, l’any 2020 encara no s’havien atorgat ajuts per qüestions relacionades amb la Covid.

Finalment, des del Govern català també es van atorgar 34.612,4 euros a persones de les comarques gironines que tenien problemes per fer front a deutes hipotecaris. Durant el 2020, aquesta xifra havia estat molt menor, ja que no havia arribat ni als 9.000 euros.

Tots aquests ajuts es van distribuir entre 348 persones o unitats familiars, mentre que l’any anterior havien estat 111. En concret, hi va haver 247 beneficiaris d’ajuts per pagar el lloguer, 54 per temes Covid, 34 per desnonaments i tretze pel pagament de la hipoteca.

Si es compara amb el conjunt de Catalunya, on la xifra d’ajudes d’emergència va ascendir a 10,1 milions d’euros, es pot comprovar com gairebé vuit milions van anar a parar a Barcelona, cosa que és lògica, ja que és la demarcació més poblada amb diferència. En segon lloc es va situar Tarragona, amb una mica més d’un milió d’euros concedits, i a continuació ja es va situar Girona amb aquests 825.000 euros. La província on es van destinar menys diners va ser Lleida, amb 428.000.

La Selva, especialment Lloret, van ser especialment castigades per la crisi derivada de la pandèmia

D’altra banda, la Generalitat també ofereix les dades per comarques. Així, la que n’ha rebut més és la Selva, on van anar a parar 334.941 euros. Cal tenir en compte que les ciutats més turístiques, i molt especialment Lloret, es van veure durament castigades per la pandèmia, ja que la falta de turisme internacional va portar molts dels seus establiments a tancar i els seus treballadors van perdre la feina o van haver d’acollir-se a expedients de regulació temporal d’ocupació, fet que va dificultar els seus pagaments. En segon lloc es troba el Gironès, on van anar a parar 163.314 euros en ajudes. En aquest cas, la PAH Girona-Salt, que és molt activa, ha denunciat en diverses ocasions que s’estan programant nombrosos desnonaments sense data, de manera que els afectats mai saben quan els vindran a fer fora de casa.

Ja a continuació es troba la comarca de l’Alt Empordà, amb 120.083 euros, i el Baix Empordà, on n’hi van anar a parar 79.097 més. Tot i que també es tracta de comarques turístiques de costa, en ambdós casos el turisme nacional va salvar el cop i, sobretot en el cas del Baix Empordà, la temporada d’estiu va ser relativament bona malgrat el context pandèmic.

D’altra banda, la Garrotxa es va veure beneficiada amb 74.205,99 euros, la Cerdanya amb 29.121, el Pla de l’Estany amb 13.654 i el Ripollès en va rebre 3.323.

Proposta «insuficient»

Davant d’aquesta situació, les entitats catalanes d'acció (ECAS) consideren «absolutament insuficients» els 4.000 habitatges de lloguer públic que el Govern s'ha compromès a construir els propers anys amb els fons europeus Next Generation. Segons informa ACN, els portaveus de Càritas i Prohabitatge critiquen que el parc públic d'habitatge suposa l'1,7% del total i han reclamat que sigui del 15% abans d'arribar al 2030.

"Els 4.000 habitatges de lloguer públic que el Govern s'ha compromès a construir els propers anys són insuficients"

Fonts del Departament de Drets Socials han precisat que la quantitat de diners dels fons europeus que es poden destinar a fer habitatge nou ve establert pel ministeri i per les pròpies bases de la Unió Europea. Per això, els 1.000 milions d'euros que l'Estat ha assignat a Catalunya per invertir en habitatge aniran destinats a fer 4.000 habitatges nous i 65.000 rehabilitacions.

El director de la fundació Arrels, Ferran Busquets, considera que «4.000 és millor que res», però afegeix que cal preguntar-se què hauria passat si no haguessin arribat els fons. «I els Next Generation ja veurem com acaben materialitzant-se perquè semblen la pedra filosofal però cal veure què suposaran», indica.

Mentrestant, Miriam Feu, responsable de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Diocesana de Barcelona, afegeix, per la seva banda, que cal lluitar perquè el parc d'habitatge públic creixi des de l’1,7% que suposa ara fins almenys el 15%. «Hi ha països d'Europa on tenen el 20% i el 25% d'habitatge públic. Nosaltres estem a la cua», puntualitza.

Pel que fa a les propostes, les entitats llisten una sèrie de mesures que reclamen a les administracions: destinar l’1% del PIB a polítiques d’habitatge, comprar i oferir pisos buits, atorgar més ajuts al lloguer o garantir l’acompanyament de les persones migrades mentre no es deroga la llei d’estrangeria que els dificulta accedir a l’habitatge perquè els fa difícil tenir un contracte.