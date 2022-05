El jutge que investiga la mort de Sota, la gossa d’un sense sostre, pel tret d’un guàrdia urbà a Barcelona ha deixat a un pas de judici l’agent, acusat d’un delicte de maltractament animal, encara que l’ha enviat a un procés de mediació buscant un acord amb l’amo de l’animal. El magistrat ha tancat la instrucció del cas i ha conclòs que hi ha indicis per enviar a judici tant l’urbà com el propietari de Sota, acusat de un delicte d’atemptat per haver intentat agredir els agents.