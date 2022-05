Josep Bou, regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona, segueix defensant l'opció que el seu cotxe fos cremat tot i la conclusió policial que el foc va ser fortuït. En declaracions a Rac1, Bou ha indicat que "hi ha una sèrie de coses" que no li "encaixen" en relació amb l'incident i per això "dubta" del que conclou la policia. En aquest sentit, ha apuntat que "hi ha coses molt difícils de passar", com ara que el foc l'originés una avaria del vehicle, que segons ha dit era un cotxe d'alta gamma. "Aquests cotxes no s'incendien, és molt difícil que passi res", ha afegit. A més, ha dit que feia menys de 24 hores que havia sortit de la revisió. Bou ha posat aquest dilluns al migdia els fets en coneixement de la Fiscalia.

El regidor popular també ha argumentat que va rebre un parell de missatges amenaçadors en relació amb el seu cotxe dos dies abans. En el passat el turisme ja havia estat apedregat i li havien trencat els vidres. Precisament, en un comunicat Bou ha explicat que ha posat en coneixement de la Fiscalia Superior de Catalunya les "amenaces" d'aquesta última setmana que, segons ha dit, advertien el regidor que "vigilés" amb el seu cotxe. Alhora, el popular ha interposat una denúncia davant dels Mossos perquè s'investigui l'incendi "fins al final". Per això, ha admès que ara com ara té dubtes i vol conèixer de primera mà l'informe policial i "com s'ha fet tècnicament". Preguntat per si es retractarà de les insinuacions fetes a Twitter després de conèixer la veritat dels fets arran de la informació facilitada pels Mossos d'Esquadra, com li ha demanat l'alcaldessa Ada Colau, Bou ha evitat respondre de forma clara i ha dit que la veritat "serà molt subjectiva". Sobre el paper dels Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona, Bou ha expressat "respecte" per la seva tasca. No obstant això, ha indicat que "estan dirigits com estan dirigits" i per això ha justificat els seus dubtes envers la investigació.