Sis morts en cinc accidents de trànsit a Catalunya durant el cap de setmana

Des de divendres a les tres de la tarda fins a les deu el matí d’ahir sis persones van perdre la vida en cinc accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El Servei Català de Trànsit va fer un crit d’alerta i va demanar la màxima atenció i prudència en els desplaçaments.

Durant el cap de setmana van morir dos motoristes -en sortides de via i sense cap altre vehicle implicat- i quatre conductors de turismes. Hi va haver dos xocs frontals -presents en quatre de cada deu accidents mortals a la xarxa viària- i una sortida de via amb un sol turisme implicat. Quatre dels cinc accidents van tenir lloc a la franja de tarda i la sinistralitat es va produir de manera molt dispersa, en cinc vies diferents.

Els últims morts són conductors de dos turismes i un motorista que van perdre la vida en dos accidents registrats entre dissabte a la nit i a la matinada d’ahir a les Borges Blanques, Callús i Pratdip.

Amb aquestes tres morts ja són 56 les persones que han perdut la vida en les carreteres interurbanes de Catalunya des de l’1 de gener. Són xifres que no es donaven des del començament de la pandèmia de la covid. El 2021 i 2020, anys condicionats per les restriccions de mobilitat a causa del coronavirus, el nombre de víctimes mortals va ser de 29 i 35, respectivament. El 2019 les morts al volant van ser un total de 52 fins al maig.

L’accident de les Borges Blanques va tenir lloc cap a dos quarts de dotze de la nit de dissabte al quilòmetre 64 de la carretera C-233 quan, per causes que s’investiguen, un vehicle va sortir de la via i va xocar contra una tanca, morint el conductor.

Pràcticament a la mateixa hora, al municipi de Callús, es va produir un xoc frontal a conseqüència del qual va morir el conductor d’un turisme.