Catorze caps d’estat en la diana dels intrusos

L’any passat, amb la investigació Projecte Pegasus, en què van participar desenes de periodistes amb el suport d’Amnistia Internacional, es va saber que en la llista de possibles afectats pel programa d’espionatge hi hauria prop de 50.000 números de telèfon, on hi havia els de 14 caps d’Estat, seleccionats per clients de NSO Group com a persones d’interès. Entre els països afectats hi havia Azerbaidjan, Barein, Kazakhstan, Mèxic, Marroc, Rwanda, Aràbia Saudita, Hongria, l’Índia i els Emirats Àrabs.