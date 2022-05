Els afectats inicien el degoteig de querelles als jutjats de Barcelona

Degoteig de querelles al jutjat d’instrucció número 32 de Barcelona pel «Catalangate», que ja té oberta una causa per l’espionatge a l’expresident del Parlament Roger Torrent i al líder d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall. Òmnium Cultural i la CUP van sol·licitar ahir a la justícia que indagui qui està darrere de la infecció dels mòbils de més de 60 dirigents sobiranistes amb Pegasus, apuntant al CNI com a responsable però demanant al jutge que aclareixi si la Policia Nacional i la Guàrdia Civil també hi estan involucrats.

L’advocat Benet Salellas va presentar les dues querelles, una en nom de l’exvicepresident i portaveu Marcel Mauri, de la companya de Jordi Cuixart, Meritxell Bonet, i de la responsable de relacions internacionals de l’entitat des del 2017 i membre de la defensa de Cuixart, Elena Jiménez; i una altra en representació del diputat de la CUP al Congrés, Albert Botran, del parlamentari Carles Riera i de l’exdirigent anticapiutalista David Fernández. Els querellants consideren que han patit una vulneració massiva i greu de drets fonamentals.