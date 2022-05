Una «errada clamorosa» va propiciar la infecció dels mòbils institucionals

El Centre Criptològic Nacional (CCN) ja està revisant els mòbils d’altres membres del Govern que fins ara han accedit a lliurar els seus terminals a Defensa per a una revisió, informen fonts de la Seguretat de l’Estat i de la mateixa Moncloa. La recollida de mòbils va començar dissabte passat, en alguns casos amb petició directa de la mateixa ministra Margarita Robles a col·legues de l’executiu.

L’objecte d’aquesta revisió és esbrinar què ha fallat perquè els telèfons mòbils del president de l’executiu i de la titular de Defensa hagin estat infectats. En la cúpula de la seguretat de l’Estat apunten a una errada del maneig (amb o contra) de Pegasus com a explicació per a una infecció detectada tan tardanament. Entre els ministres d’Unides Podem, s’ha demanat de moment el mòbil de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Els caps de gabinet d’Alberto Garzón, Joan Subirats, Ione Belarra i Irene Montero han rebut avís que se’ls demanarà els mòbils per analitzar-los, informa Miguel Ángel Rodríguez.

Els socis de coalició del PSOE al Gabinet no sabien res de l’espionatge a mòbils governamentals fins que ahir al matí ho va anunciar el ministre de Presidència, Félix Bolaños, en una revelació que ha canviat de lloc les peces al tauler: Sánchez i Robles passen de ser els sospitosos d’una trama d’espionatge contra el secessionisme català a ocupar caselles de víctimes, també, d’un espionatge «extern».

Pel mateix preu, els que adquireixen el programari d’espionatge telefònic Pegasus també disposen d’una eina de detecció d’infeccions per aquest sistema o similars, expliquen les fonts consultades. NSO Group ven als seus clients, en el mateix paquet, el programari d’espionatge i una cosa semblant a un escut: no impedeix les infeccions, però sí el seu èxit, ja que el sistema delata la presència d’un programa aliè similar.

De fet, NSO Group ven als seus clients el sistema per a cada actualització, detectable en el sistema operatiu del terminal de l’usuari. I el 2021 aquesta actualització no va funcionar o el seu funcionament no es va detectar.

Només els que tenen Pegasus poden estar segurs al cent per cent que una infecció patida és del mateix programari. O sigui, només Pegasus detecta del tot Pegasus. El problema en aquesta ocasió és quina errada dels usuaris dels mòbils (en aquest cas, Sánchez i Robles) o dels seus guardaespatlles, o quin forat del programari israelià ha impedit que es detectés en el seu dia la infecció dels dispositius.

Els mòbils d’altres membres de l’executiu s’estan examinant ara, malgrat que dos sistemes de seguretat dels que disposen, el de xifratge de les comunicacions (espanyol) i el d’alerta (israelià), es revisen periòdicament. No es descarta que després siguin analitzats els mòbils de tots els secretaris d’Estat i directors generals d’àrees delicades de decisió al Govern.

Quan un membre de l’executiu pren possessió, el CNI li lliura un terminal mòbil, generalment d’Apple, que prèviament ha estat assegurat pel CCN per a la detecció d’intrusions i virus troians. I se l’instrueix sobre un breu protocol de seguretat. La norma principal és no diversificar la comunicació: a l’alt càrrec se li recomana fer el possible per fer servir només aquest terminal.