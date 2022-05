La Generalitat es personarà com acusació popular en tots els procediments judicials del 'Catalangate'. Així ho ha aprovat el Govern durant el Consell Executiu d'aquest dimarts. La Generalitat ha autoritzat la compareixença dels advocats per emprendre les accions legals «oportunes» en tots els procediments que se segueixin davant de la Fiscalia i tribunals relacionats amb el possible espionatge i intromissió en la privacitat, per mitjans tecnològics, de líders polítics, socials, professionals i altres membres de la societat. La portaveu, Patrícia Plaja, ha explicat que el Govern vol que les persones responsables dels fets assumeixin «les responsabilitats que els pertoquin», i ha criticat que la Moncloa encara no hagi donat cap «explicació».