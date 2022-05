El «hackeig» a Sánchez afegeix dubtes a l’origen dels espionatges amb Pegasus

L’anunci ahir que els mòbils de Pedro Sánchez i Margarita Robles van ser espiats el maig i el juny del 2021 amb el programa Pegasus ha afegit més dubtes sobre l’escàndol del «Catalangate». És la mateixa empresa, organisme o govern el que ha punxat els telèfons dels uns i dels altres? Com pot ser que l’executiu central no hagi detectat fins a 11 mesos més tard que el telèfon del president va ser infectat? Una investigació periodística internacional del juliol del 2021 va revelar el nom de 14 caps de Govern i d’Estat, entre ells el president de França, Emmanuel Macron, que es trobaven entre 50.000 persones de tot el món espiades per aquest programa, propietat de l’empresa israeliana NSO. Tot i això, Sánchez s’ha convertit ara en el primer cap de Govern a admetre que el seu terminal ha estat «hackejat» per aquest programari.

El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va assegurar ahir en una roda de premsa convocada d’urgència que l’executiu ha denunciat davant l’Audiència Nacional que el telèfon de Sánchez va patir dues intromissions al maig i el de la ministra de Defensa, una al juny. La notícia va ser rebuda amb incredulitat tant pels partits independentistes com pel PP. Unides Podem, el principal soci del Govern, va demanar que es depurin responsabilitats davant d’aquesta fallada de seguretat.

Bolaños va revelar que el Centre Criptològic Nacional (CCN), dependent del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), ha descobert aquests fets «en els últims dies», en un procés de verificació que continua, ja que no se sap encara quina va ser la informació robada. Ahir, diversos membres del Govern van ser contactats per lliurar el mòbil als experts en ciberseguretat. L’anàlisi en profunditat requereix gairebé un dia sencer. Davant la petició de responsabilitats per no haver detectat aquesta greu errada abans, fonts de l’entorn de Robles, de qui depèn el CNI, van assenyalar que la protecció dels mòbils de l’executiu no és responsabilitat únicament del Departament Criptològic. També hi ha un Departament de Seguretat i un altre de Seguretat Nacional enquadrats dins de l’organigrama de la Presidència del Govern, van recordar aquestes fonts.

Preguntat Bolaños sobre si el Govern creu que l’espionatge té origen en un altre país, el ministre es va limitar a respondre que són intrusions «externes», «alienes als organismes estatals i no tenen autorització judicial». El que va ser cap d’Afers Interns del Cos Nacional de Policia Marcelino Martín-Blas va incloure en una denúncia davant un jutjat que les «clavegueres» policials el 2014, amb Mariano Rajoy de president, van adquirir un sistema per robar informació a un empresari israelià que més tard va vendre Pegasus als EUA. A més, fonts de Defensa van insinuar fa uns dies que els Mossos també podrien haver adquirit aquest programari, encara que l’exconseller Miquel Sàmper va afirmar que ni «va estar sobre la taula» perquè el pressupost era desorbitat.

Bolaños no va voler donar cap pista sobre les possibles raons de l’espionatge a Sánchez i Robles ni tampoc va concretar si l’executiu disposa d’alguna informació que el porti a relacionar aquests robatoris d’informació amb els indults del procés, el 22 de juny del 2021. «No és el moment ni el lloc per fer conjectures o interpretacions», va afirmar. Ni fonts del Govern ni tampoc del CNI van voler esbossar cap relació entre les punxades a l’executiu i els suposadament realitzats a una seixantena de dirigents independentistes catalans i bascos.

Sobre punxades anteriors

Es dóna la circumstància que l’anunci de les punxades de Sánchez i Robles va arribar després de successos similars patits no només per polítics sobiranistes, sinó també per membres de l’executiu. L’agost del 2020 es va saber que diversos ministres (tot i que només va transcendir el nom del titular de Justícia, Juan Carlos Campo, encarregat de tramitar les sol·licituds d’indult) també van patir «hackeig» i es va informar que el Departament de Seguretat Nacional i el CNI ho estaven investigant.