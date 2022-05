«No presentaré la meva candidatura a la renovació de la presidència del partit». Carles Puigdemont ha renunciat a seguir a la presidència de Junts, i no es presentarà al congrés que se celebrarà el 4 de juny a Argelers (Catalunya Nord), tal com ha anunciat aquest dimarts en una carta a la militància. Puigdemont ha arribat a la «conclusió» que cal una presidència «més implicada», que participi «permanentment» de les reunions executives i de les decisions polítiques. «M'agradarà molt i em sentiré molt honorat de poder acomiadar-me com a president de manera presencial», ha subratllat Puigdemont a la carta. L'encara secretari general, Jordi Sànchez, i el vicepresident Jordi Turull li han agraït a Twitter la tasca al capdavant del partit.