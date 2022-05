El jutge ha imputat un sergent de la unitat d’antiavalots dels Mossos (Brimo) per la pèrdua de l’ull d’una manifestant de 19 anys a causa de l’impacte d’un projectil de foam durant les protestes per l’empresonament del raper Pablo Hasél el febrer del 2021, segons fonts jurídiques. Aquest comandament era l’encarregat del dispositiu policial aquell dia i s’afegeix així a dos agents escopeters més que ja estaven sent investigats i que haurà de declarar el pròxim 1 de juny.

Aquest dimecres va comparèixer davant del titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, com a testimoni el cap de la Brimo a Catalunya, que va ratificar com a màxim responsable dels protocols, que dicten com s’ha d’utilitzar el foam. És a dir, amb un mínim 20 metres de distància respecte dels manifestants i sempre apuntant per sota de la cintura. Aquest comandament va precisar que aquests projectils «no són una arma de precisió», cosa que contradiu el motiu pel qual els Mossos van incorporar aquestes armes, que suposadament impacten allà on l’escopeter apunta i, per tant, no reboten.

L’advocat de l’associació pro drets humans Irídia, Xavier Muñoz, va assegurar al sortir de l’interrogatori que la distància mínima de 20 metres per disparar els foam que dicta el protocol dels Mossos és insuficient perquè, al seu entendre, les mateixes instruccions del fabricant recomanen un mínim de 30 metres, per sota dels quals els trets poden causar danys «severs». El lletrat va remarcar que, més enllà d’investigar els agents que van intervenir en la manifestació del 16 de febrer del 2021, les presumptes deficiències del protocol de l’ús d’aquest tipus de projectil poden derivar en noves responsabilitats de càrrecs superiors.