Segur que recorden els anys en què molts conductors es negaven a pagar peatges a Catalunya pel greuge comparatiu amb la resta d’autopistes de l’Estat. Aquell ‘No vull pagar’ ha ressuscitat aquest dimecres sota terra de la mà de Rodalies, on el col·lectiu juvenil Batec ha convocat una acció reivindicativa, una «vaga de pagament» que faran efectiva a partir de l’11 de maig. Per demostrar que van de debò, s’han colat a l’estació d’Arc de Triomf. N’eren uns quants, i n’esperen ser molts més d’aquí una setmana. Denuncien la falta d’inversió del Govern espanyol en el ferrocarril català. I ho resumeixen així: «Fins que Madrid no pagui, ¡nosaltres no paguem!».

I no compleixen perquè si no ho fan, no els passa absolutament res. Fem que no els surti gratis no complir amb Catalunya, que alguna vegada perdin ells.



A partir de l'onze de maig, no paguis. #NoPaguem pic.twitter.com/BjLw2IMEe4 — BATEC (@batec_cat) 4 de mayo de 2022

Durant la presentació de la mobilització, els dos portaveus, Oriol Sals i Maria Antònia Dols, han assegurat que Batec té al darrere prop d’un miler de persones procedents de diferents col·lectius de joves que coincideixen en què el servei de Rodalies «és un desastre» i els seus «problemes i retards diaris» perjudiquen milers de persones cada dia. Després d’apel·lar a la «creativitat» a l’hora d’eludir els controls de pas a les estacions ferroviàries, han criticat amb duresa la falta d’inversió de l’Estat als trens catalans. «Des del 2008 no s’han executat ni el 24% de les inversions previstes», ha censurat Dols. Renfe, per la seva banda, anuncia que presentarà les denúncies corresponents per impagament i recorda que els viatgers sense bitllet no disposen de l’assegurança que va inclosa en el títol de transport.

«Renfe a Catalunya és un desastre i té responsables. Des del 2008, l’Estat no ha executat ni el 24% de les inversions pressupostàries previstes», ha criticat Dols, que ha afegit que Madrid s’ha emportat el triple de diners quant a despesa ferroviària. Segons les seves dades, la inversió per català és de 205 euros, mentre que a cada madrileny li toquen 907 euros. Les seves xifres són les següents: José Luis Rodríguez Zapatero va prometre 4.000 milions i només en va arribar el 14%; Mariano Rajoy el va elevar a 4.200 milions, però en va executar poc més del 6,2%, i en l’era de Pedro Sánchez s’ha brandit un pla de 6.340 milions i només s’ha fet efectiu el 12% d’aquest import. Pel que fa a això últim, és just aclarir que el pla de Rodalies presentat fa un parell d’anys parla d’aquesta milionada en el termini 2020-2030.

Des de l'any 2008 l'Estat espanyol ha executat menys del 14% de les inversions d'Adif i Renfe a Catalunya. Retards i avaries diàries patrocinades pels diferents governs espanyols que reiteradament han incomplert els acords amb Catalunya. pic.twitter.com/FOKrx4HGX4 — BATEC (@batec_cat) 4 de mayo de 2022

I les multes?

Per tot això, Batec fa una crida a deixar de pagar a partir de l’11 de maig. Sobre les eventuals multes que puguin recaure sobre els que accedeixin a un tren sense validar el bitllet, els organitzadors s’han mostrat convençuts que, si molta gent s’afegeix a la mobilització, no hi haurà conseqüències. Al final de l’explicació, els dos portaveus s’han dirigit a les taquilles d’Arc de Triomf per fer un primer tast del que en teoria ha d’arribar la setmana que ve. Han bloquejat la porta d’accés amb cinta aïllant i la gent ha anat entrant.

Un portaveu de Renfe ha avançat que la companyia denunciarà les persones que no han pagat aquest dimecres i farà el mateix a partir de l’11 de maig. Respecte a la falta d’inversió, recorda els projectes que estan en marxa al Corredor Mediterrani, a la Sagrera, a Sant Andreu Comtal, a Molins de Rei, a Mollet o a Sant Feliu de Llobregat, i assegura que és «comprensible» que els viatgers es queixin, però insta a presentar les reivindicacions a través dels canals habilitats a aquest efecte. «Si algú es cola està cometent un frau contra tots nosaltres, ja que Rodalies de Catalunya és un servei públic que paguem entre tota la ciutadania», conclou el portaveu de l’empresa pública.