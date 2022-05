El pacte lingüístic queda encallat per tercera vegada a la cambra catalana

El pacte lingüístic que pretén encaixar la decisió sobre el 25% de castellà a les aules segueix encallat. L’acord a quatre bandes que van subscriure PSC, ERC, Junts i comuns roman sense data perquè l’hemicicle el debati i l’aprovi. La postconvergència, després de rebre dures crítiques d’alguns sectors independentistes, va congelar la firma i va demanar més temps per demanar suports socials. Però més d’un mes després d’aquell stand by, Junts continua demanant una pròrroga. El tercer intent d’arribar a ple va fracassar ahir, ja que en la reunió de la Junta de Portaveus, Junts va tornar a demanar que es posposi i només els comuns van reclamar que es el pacte lingüístic es voti com més aviat millor al ple de la cambra.