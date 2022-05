El Parlament es veu obligat a retocar el pressupost pel desacord sobre les dietes

El Parlament va aprovar a l’octubre el pressupost de la cambra catalana per al 2022, que avançava en una reducció progressiva de les indemnitzacions (les conegudes dietes) dels diputats perquè s’incloguin dins del salari. Sis mesos després, ja a l’equador dels comptes vigents, els grups parlamentaris segueixen sense tancar un pacte que ho faci efectiu, per la qual cosa l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria de la Cambra catalana ha alertat els membres de la Mesa que havien de portar a terme una modificació del pressupost per no incórrer en il·legalitats comptables i en un incompliment del reglament.

L’escull entre els partits continua sent el mateix: qui ha d’assumir la tributació de l’IRPF i si els diputats han de perdre poder adquisitiu o no. Quan les indemnitzacions per despeses de viatge i desplaçament (que oscil·len entre 16.975,56 i 23.895,12 euros anuals) passen a incorporar-se al sou dels parlamentaris, queden subjectes a tributació de l’impost de la Renda. Per evitar que els diputats perdin part de la retribució neta, la proposta inicial era que aquesta retenció la cobrís el Parlament, cosa que suposaria, segons fonts de la cambra, un cost d’1,1 milions d’euros per a les arques públiques.