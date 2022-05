L’Audiència de Barcelona ha condemnat a la presó permanent revisable i set anys de presó Jorge Luis Luis T. S. per assassinar la seva exparella a Vic després de violar-la. El tribunal li retira la pàtria i potestat del seu fill menor, li imposa 10 anys de llibertat vigilada, a executar quan finalitzi la pena privativa de llibertat, la prohibició d’acostar-se a la família de la víctima i a pagar-los una indemnització total de 650.000 euros.

Els fets es remunten a la matinada del 20 d’octubre del 2019. Aquella nit, Jorge Luis T. S. va convèncer la germana de la seva exparella i el marit d’aquesta per sortir de festa tots quatre i reconquerir, així, la noia. Ja a casa d’ella, i aprofitant que la dona es trobava en estat de semiinconsciència per «l’estat important d’embriaguesa que presentava, i sense que pogués exterioritzar el seu consentiment», la va violar, segons la sentència dictada per la magistrada Gemma Garcés Sesé, que va presidir en judici de jurat al qual va ser sotmès l’acusat.

Una vegada la víctima es va quedar dormida, el processat, «amb intenció d’acabar amb la seva vida o, almenys acceptant que amb el seu atac pogués derivar-se tal resultat», va col·locar les mans al voltant del coll de la seva exparella i «va pressionar, impedint-li respirar», fins a arribar a asfixiar-la. La jutge afirma que l’acusat va portar a terme la seva agressió «de manera sobtada», aprofitant l’hora, el cansament i l’estat ebri en què es trobava la dona, que, d’aquesta manera, «no va poder oferir resistència o oposició».

El processat havia mantingut una relació de parella amb la víctima, «anàloga a la matrimonial», precisa la resolució, durant diversos anys, fruit de la qual van tenir un fill. Havien trencat el mateix mes en què es va produir l’assassinat. Jorge Luis T. S. «va portar a terme» la seva acció «amb total falta de consideració i absolut menyspreu a la condició de dona» de la víctima. El relat recollit en la sentència és el veredicte que al seu dia va dictar el jurat. La sentència destaca que, malgrat que no hi va haver testimonis directes del crim, el tribunal popular va arribar a la seva conclusió de culpabilitat «a través d’indicis diversos i plurals».

Una de les proves valorades va ser un vídeo, gravat per l’encausat, en què es constava «clarament» l’estat d’embriaguesa de la víctima» i «la seva incapacitat per mantenir-se dempeus», sense poder tenir els ulls oberts, i les seves dificultats al parlar. El jurat també va tenir en compte els whatsapps intercanviats entre l’acusat i la seva exparella en els dies previs al crim i la negativa de la dona a tenir relacions sexuals amb ell, «destacant, per la seva claredat i fermesa», un en concret en què l’assassinada li deia literalment: «Res de sexe». Els forenses van determinar que la mort es va produir per asfíxia, «desvirtuant» els esforços del processat de presentar un escenari «simulant» un suïcidi.