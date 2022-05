Puigdemont deixa pas a Borràs i Turull en la direcció de Junts

L’expresident Carles Puigdemont ha anunciat als militants de Junts per Catalunya la seva decisió de deixar de presidir el partit després del congrés del juny. En una carta als associats, Puigdemont argumenta que el partit necessita «una presidència més implicada del que jo no he estat». En aquest sentit, apunta que el càrrec que ostenta des de la fundació de Junts fa dos anys l’ha d’ocupar qui «participi permanentment» en les reunions i en les decisions. Per això, Puigdemont anuncia formalment que no es presentarà a la reelecció al conclave fixat per al 4 de juny. D’aquesta manera, l’expresident de la Generalitat aplana el terreny perquè s’esculli una nova direcció, inclòs tant el càrrec de secretari general -que ha ocupat fins ara Jordi Sànchez- com el de president. En el primer dels càrrecs se situa Jordi Turull, mentre que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, podria ocupar la presidència, si bé amb més poder que fins ara, com suggereix el mateix Puigdemont en el seu text als militants.

En la carta, l’expresident de la Generalitat elogia la figura de l’encara secretari general, Jordi Sànchez, que tampoc repetirà en el càrrec. I conclou destacant que Junts és el seu partit, del qual assumeix els seus postulats i una manera d’organitzar-se no vertical ni de pensament únic. Puigdemont, sense donar pistes, anima les persones que «tenen una demostrada capacitat de lideratge» a fer el pas per assumir la presidència de la formació.

D’aquesta manera, l’expresident de la Generalitat es manté formalment al marge de la lluita per la successió, i torna a mostrar la seva capacitat per allunyar-se de la política orgànica fent passos cap a un costat, com ja va fer creant la Crida Nacional per la República, que va durar dos anys, o deixant el PDeCAT per fundar Junts, partit en què deixa la cúpula per centrar-se en un altre projecte propi: el Consell per la República.

Pel que fa a Junts, a un mes per al congrés, per una banda, els turullistes consideren que ha arribat el moment que el seu líder posi ordre en un partit que ha viscut diverses turbulències internes entre sectors i dirigents. Defensen Turull com una persona amb capacitat de lideratge i gestió. Lideratge que ha reforçat després de sortir de la presó indultat, quan va recórrer Catalunya en diverses marxes a peu. Gestió per la seva anterior tasca com a conseller i fins i tot candidat a president. L’actual secretari general, Jordi Sánchez, ha afirmat obertament que Turull seria un gran successor. Però l’interpel·lat es manté en silenci.

Terceres vies

Mentrestant, l’entorn de Borràs adverteix que la presidenta del Parlament no es conformarà amb un càrrec simbòlic i que pot aspirar a qualsevol càrrec si es té en compte el seu poder de convocatòria entre les bases. En aquest sentit, donen a entendre que tot encara està obert. Borràs efectivament compta amb una capacitat de suport notable entre els afiliats, com va demostrar en les primàries davant de Damià Calvet per escollir candidatura electoral. I reclama que abans de parlar de càrrecs es perfili un canvi clar de tendència a Junts, per recuperar el discurs més combatiu.

Tot i això, Borràs compta amb opinions crítiques per la seva gestió del cas Juvillà al Parlament i recorden que té una causa pendent per malversació. El congrés escollirà la presidència i la secretaria general, aquesta darrera envoltada de la direcció, per la qual cosa la resolució del poder intern passarà no només per Turull i Borràs, sinó per les «terceres vies», és a dir, càrrecs del Govern, del territori o del Parlament.