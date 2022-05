Tanquen l’expedient per assetjament contra l’exlletrat major del Parlament

La polèmica per les llicències per edat que va esclatar al Parlament va generar un conflicte entre lletrats i funcionaris que va arribar a provocar que la Mesa hagués d’acordar el 18 de gener que es posés en marxa el protocol per a la prevenció, detecció, abordatge i resolució de situacions d’assetjament psicològic per una queixa de l’arxivera Blanca Martínez sobre els comportaments de l’exlletrat major Antoni Bayona. Tres mesos després, l’expedient queda tancat per falta d’indicis i perquè es tracta d’un «conflicte interpersonal» dins de l’àmbit laboral.

Martínez, juntament amb Bayona i una altra lletrada, conformaven l’Òrgan de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (OGDAIP) i tots tres van dimitir per l’embolic per la publicació de les llicències per edat. El 25 de novembre, l’arxivera, que treballa en la direcció d’estudis parlamentars i que havia estat subordinada de Bayona quan aquest va deixar el càrrec com a lletrat major, va presentar la seva renúncia i en l’escrit de la seva dimissió va revelar que va rebre «una resposta extemporània i desmesurada, amb acusacions inconcretes però contundents de no actuar amb imparcialitat i de deslleialtat» per part de Bayona.