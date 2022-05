Borràs rebutja assumir un paper secundari respecte de Turull a Junts

La presidenta del Parlament i candidata de Junts a les últimes eleccions catalanes, Laura Borràs, es resisteix a acceptar un paper secundari al nou equip directiu de Junts que sorgirà del congrés de juny. Segons el seu entorn, la dirigent continua sense descartar presentar-se al màxim càrrec de responsabilitat, que ara mateix és la secretaria general. Per tant, continua sense acceptar, d’entrada, el pacte que consellers, dirigents territorials i càrrecs del partit han reclamat perquè Jordi Turull porti la batuta i ella ocupi la presidència del partit.

Borràs manté silenci i ha reclamat que la deixin negociar amb Turull sense pressions externes. No ha acceptat, al contrari, la proposta que s’inclou en el manifest subscrit per quadres de pes, i que la situa com a presidenta, en substitució de Carles Puigdemont, però sota el comandament de l’exconseller Turull. Sempre segons l’entorn de Borràs, la presidenta no descarta plantar cara i buscar una candidatura pròpia a la secretaria general, sotmetent-se novament a la votació de les bases (uns 6.000 afiliats), atès que ja es va imposar clarament al rival, Damià Calvet, en les primàries que van decidir el cartell de les últimes eleccions catalanes.

Tot obert

En l’actual direcció del partit s’assegura que, a pocs dies perquè s’hagin de presentar les candidatures -el termini és fins dimarts que ve, 10 de maig-, encara no existeix un pacte entre Turull i Borràs per arribar al congrés del juny amb una direcció cohesionada. Es tem que la presidenta del Parlament, malgrat el manifest amb nombroses firmes de pes, vulgui plantar batalla pel seu interès d’obtenir el màxim poder intern. Aquest manifest deixa oberta la porta a que ella pogués repetir com a candidata electoral i, fins i tot, pugui obtenir un cert pes intern a l’executiva que surti del congrés del 4 de juny. És més, en la seva carta de comiat com a president del partit, Puigdemont va demanar que el seu successor o successora pugui tenir «una presidència més implicada» que la que ell ha ostentat. Algú, afegeix, que «participi plenament» en les reunions i decisions que s’hagin de prendre.

Cinc fases

Aquesta seria, asseguren a Junts, la sortida raonable i lògica. Un dirigent territorial amb experiència de partits fa un resum pràctic, després del manifest de dimarts, sobre la reacció de Borràs. Fase 1, encaixar el cop; fase 2, blindar-se; fase 3, no seria millor que pactéssim?; fase 4, acceptació de la realitat; fase 5, millor pactar i estar a dins que anar a la guerra i finalment perdre.

La fase 5, segons aquesta versió, arribarà en el moment de formalitzar les candidatures. Mentrestant, Turull manté el silenci. La seva tàctica ha passat sempre per una intensa agenda d’actes públics a municipis de tot Catalunya amb un missatge basat en la predisposició a contribuir al projecte, sense entrar en el fang de la batalla precongressual. Amb tot, tenint en compte el calendari i després de les nombroses firmes del manifest a favor seu, haurà de fer un pas endavant -o no- en qüestió de dies.