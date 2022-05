Catalunya és la segona autonomia amb més privatització de la sanitat

Catalunya és la segona autonomia amb més grau de privatització dels serveis sanitaris, només per darrere de la Comunitat de Madrid, segons dades presentades ahir per la Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública (FADSP) i recollides al vuitè informe (2022), titulat «La privatització a les CC.AA.». Un document que aprofundeix en l’«important i creixent» pes de la sanitat privada a Espanya a mesura «que es deteriora la sanitat pública», en paraules del portaveu de la Federació, Marciano Sánchez Bayle.

La FADSP analitza periòdicament, amb les dades disponibles, el grau de privatització dels serveis sanitaris de les autonomies per establir les diferències que poden existir en aquest aspecte. L’informe comença assenyalant que la pandèmia del coronavirus «ha estat aprofitada» per algunes comunitats autònomes, especialment la de Madrid, per aprofundir «aquesta deriva privatitzadora del sistema sanitari». Per al portaveu de la Federació, aquesta comunitat és el «paradigma de la situació».

El seu portaveu es va queixar en la roda de premsa de presentació de l’informe relatiu al 2022 de «la falta de transparència informativa», fet pel qual, va indicar, resulta complicat obtenir dades concretes de les administracions i més encara si es pretén que siguin homogènies per a totes les comunitats. Va apuntar també al Ministeri de Sanitat, que, de vegades, disposa de dades no actualitzades.

Amb tot, el primer titular que dóna l’informe de la Federació és que «les retallades i el deteriorament de la sanitat pública» continuen sent «el principal incentiu per al creixement del sector privat». Les dades que aquesta federació posa sobre la taula són que la despesa sanitària privada s’ha incrementat notablement en els darrers deu anys, passant el 24,6% del total al 29,2%, amb dades de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) del 2019.

L’informe destaca que les assegurances privades sanitàries són les que han tingut un creixement més gran -un 3,8% anual entre el 2016 i el 2021- amb un total d’11,5 milions d’afiliats.

Es deu, apunten, a una «baixada continuada» dels pressupostos destinats a la sanitat pública que han passat de ser el 6,78% del PIB el 2009 al 6,42% el 2019. Alhora, ressenyen, s’ha produït «una derivació creixent dels fons públics al sector privat», cosa que explica per exemple, va destacar el portaveu de la Federació, que les assegurances privades sanitàries siguin les que han tingut un creixement més gran -un 3,8% anual entre el 2016 i el 2021- amb un total d’11,5 milions d’afiliats el 2021, als quals cal sumar-hi 1,5 milions de mutualistes.

L’augment de la provisió i de l’assegurança privada va unit a «una desigualtat més gran i a exclusions perquè només accedeixen a aquestes fórmules les persones amb més recursos», va assenyalar Sánchez Bayle, que, a més, va titllar de propaganda les assegurances low cost, pòlisses de salut que es poden contractar per només 20 euros.