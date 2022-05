Elena nega «biaix ideològic» en la tramitació d’expedients i sancions

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va negar ahir al Parlament que hi hagi un «biaix ideològic» en la tramitació d’expedients o sancions de la llei mordassa i va lamentar que el PSC «s’acarnissi» sobre aquest fet. Elena va reiterar que cal derogar la llei mordassa, però va admetre que mentre sigui vigent no es pot deixar d’aplicar. Ara bé, va defensar que el Departament ha incorporat la jurisprudència «més garantista» a l’hora d’aplicar articles sancionadors, tenint en compte l’exercici dels drets fonamentals. El conseller també va anunciar en seu parlamentària una reorganització de l’equip tramitador perquè el procediment de tramitació de les multes sigui «més neutre i garantista». La intervenció del conseller no va satisfer la majoria de grups de l’oposició. Des del grup parlamentari del PSC, el diputat Ramon Espadaler va assegurar que mentre la llei està vigent «s’ha de complir». «Si no, està fent una mala feina i desautoritzant el cos de Mossos d’Esquadra», va reblar. Vox, Cs i el PP van coincidir a destacar que, segons el seu parer, l’executiu ha «entregat» el model de seguretat als cupaires i van denunciar que no s’actuï davant de casos com els talls de la Meridiana.