Investiguen un veí per un incendi a Santa Coloma amb 3 morts

Tres homes van morir en l’incendi que es va declarar cap a les quatre de la matinada d’ahir en un edifici de Santa Coloma de Gramenet. Les tres persones residien en un domicili de la segona planta. Un va ser trobat al menjador. Els cossos dels altres dos eren a la zona comunitària: als replans de la primera i segona planta, respectivament.

«Quan hem arribat, hi havia dos focus diferents», va destacar Aníbal Ortiz, cap del parc de Bombers de la Generalitat. El focus principal es trobava a la planta baixa del bloc i el secundari, al menjador de la casa dels tres morts. És possible que el segon foc es generés a partir de la combustió del de la planta inferior, que comptava amb mobles amuntegats al replà per una de les famílies i amb pots de dissolvent. Aquest carburant va fer que la temperatura fos alta i la que pujava per l’escala comunitària molt intensa. És possible que els homes que van ser trobats sense vida a l’escala intentessin escapar del foc que va començar al menjador i acabessin ofegats pel núvol tòxic que s’havia emmagatzemat a la zona comunitària el focus principal.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va atendre les quatre persones ferides; un home de 71 anys, va rebre l’alta al mateix lloc dels fets. Les altres dues van ser evacuades a l’Hospital de l’Esperit Sant, de Santa Coloma, on van rebre l’alta a la tarda. El quart ferit ho va ser de molta major gravetat, en precipitar-se al buit des de l’entressol, fugint de les flames. Està ingressat a l’Hospital de la Vall d’Hebron en estat crític.

L’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, va explicar que «la principal hipòtesi» dels bombers és que es tracti d’un incendi «intencionat», però va demanar prudència fins que la investigació dels Mossos descobreixi la causa del sinistre. Parlon també va aclarir que a l’ajuntament li constaven problemes greus de convivència a la finca i un veí va ser arrestat diumenge passat per amenaces.