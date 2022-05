El jutge retreu a la Diputació de Barcelona no investigar una malversació

El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre retreu en una interlocutòria l’actitud de la Diputació de Barcelona en la investigació oberta pel presumpte desviament de fons d’aquesta institució provincial a través de subvencions a diverses entitats, entre elles alguna de l’òrbita sobiranista. El togat recrimina que un funcionari de la Diputació detallés en uns «contundents» informes importants irregularitats i ara propiciï l’arxiu de la causa, bé directament, o adherint-se a una sol·licitud de la Fiscalia Anticorrupció. La petició de sobreseïment de la majoria de les peces es va fer quan el jutge estava de baixa laboral.

El magistrat sosté que, «al principi», l’actuació de la Diputació de Barcelona en aquestes diligències judicials corresponia a l’actuació «normal» d’una acusació popular, «col·laboradora amb el jutjat i coadjuvant l’exercici de l’acció penal» amb l’acció del mateix jutge, «encara que no pas del ministeri fiscal». No obstant, explica, aquesta «acció coadjuvant» va derivar en «una cascada de peticions de sobreseïment» per les dues úniques parts personades en el procés judicial, el fiscal i aquesta institució, de manera que el jutjat es va veure obligat a acordar l’arxiu davant de la falta d’acusació.

Tot i això, el togat apunta una altra possibilitat, que és que ell segueixi amb la instrucció de la causa i arribi fins al dictat de procediment abreujat.