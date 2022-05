El 74,2% dels habitants del Pirineu són favorables als Jocs d’hivern

El 74,2% dels habitants del Pirineu incloent el Berguedà, Solsonès i Ripollès creuen que els Jocs d’hivern serien interessants per al Pirineu. És una dada nova de l’enquesta del Govern que es va realitzar entre el 9 i 20 de desembre a 1.500 persones. L’enquesta es va fer pública fa unes setmanes però no la xifra de la població favorable als Jocs incloent les tres comarques que també votaran en la doble consulta del 24 de juliol però no decidiran. Quan l’enquesta pregunta només a la vegueria de l’Alt Pirineu i Aran, el percentatge d’habitants favorables és del 74,6%, només quatre dècimes per sobre.

En la seva compareixença a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) del Parlament, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va destacar que els resultats de la consulta són «pràcticament idèntics» quan s’inclou el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. Un fet que demostra, segons va dir, que es van equivocar els que van acusar el Govern de «manipulació». Per a la consellera, els partits que van posar en dubte la fiabilitat de l’enquesta amb «acusacions infundades» ho van fer per «treure rèdit polític». «Es van equivocar en assenyalar-nos de manipulació», va afegir, per després explicar que es poden consultar totes les dades de l’enquesta. Per part seva, la plataforma Stop JJOO va criticar que el Govern digui «el mateix que fa un any» sobre els Jocs d’hivern i que no aporti nous documents per resoldre els dubtes que el projecte genera. Consideren que la consellera de la presidència va desaprofitar ahir la possibilitat de «posar llum a la foscor» sobre el projecte olímpic en la seva compareixença. A la vegada, la plataforma va acusar Vilagrà de voler mostrar-se neutral, mentre per una altra banda «pren part pel sí de manera entusiasta». Per tot plegat, van insistir al Govern que retiri el projecte i van fer una crida a la participació en la mobilització del 15 de maig a Puigcerdà contra la candidatura olímpica.