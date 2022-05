Els assaltants del Parlament evitaran entrar a la presó en prescriure les condemnes

L’Audiència Nacional va absoldre el 2014 19 dels 20 acusats per l’assalt al Parlament que es va viure el 15 de juny del 2011, en l’anterior crisi econòmica. El 2015 el Tribunal Suprem va revocar aquesta sentència i va condemnar vuit a tres anys de presó per un delicte contra les institucions de l’Estat. Cap no va ingressar a la presó, perquè van recórrer al Tribunal Constitucional i van sol·licitar l’indult. Ara, com que han transcorregut més de cinc anys des que la sentència va adquirir fermesa, la pena ha estat declarada prescrita. La Secció Primera Penal de l’Audiència Nacional, l’encarregada de jutjar com es va impedir als diputats catalans acudir al Parlament, ha dictat una interlocutòria per a cadascun dels vuit condemnats pel Suprem.

El fiscal s’ha mostrat conforme, perquè des que es va declarar ferma la condemna, que és el moment en què es va pronunciar el Suprem, han transcorregut més de cinc anys, un termini de prescripció de les penes petites, com les d’aquest cas. Una de les resolucions explica que el Codi Penal es va modificar el 2015 per evitar aquesta situació, però als condemnats pel setge a la cambra no els afecta perquè va ser posterior a la suspensió de la condemna.