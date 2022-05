Els Mossos que van abatre els terroristes del 17-A demanen 1,2 milions a Interior

Els quatre agents dels Mossos d’Esquadra que van abatre els terroristes autors dels atemptats del 17-A a Barcelona i Cambrils han demandat la Conselleria d’Interior per reclamar una indemnització d’1,2 milions en total pels danys i els perjudicis que van patir durant l’acte de servei.

Segons va avançar El País, l’advocat del sindicat Uspac dels Mossos, José Antonio Bitos, va explicar que «els quatre agents van neutralitzar la cèl·lula terrorista i en aquesta actuació van resultar ferits de diversa consideració».

Va afegir que dos dels agents van estar presents a l’atac a Cambrils durant la matinada del 18 d’agost del 2017, i que un d’ells «en un enfrontament directe» va neutralitzar un dels terroristes quan se li estava acostant amb una armilla-bomba al tòrax i un objecte negre a la mà.

L’altre va abatre quatre dels cinc membres de la cèl·lula cap a dos quarts de dues del migdia a la mateixa localitat, quan un vehicle va accelerar en adonar-se de la presència policial envestint una agent, i quatre dels ocupants, que anaven amb armilles d’explosius sense càrrega detonant van sortir del vehicle amb armes blanques i l’agent va utilitzar la seva arma reglamentària per neutralitzar els quatre terroristes.

Els altres dos policies que presenten la demanda són els que van acabar amb la vida, conjuntament, de l’autor de l’atropellament de la Rambla de Barcelona, a Subirats.

Reconeixement com a víctimes

Arran d’aquest succés, els agents van patir quadres clínics de reacció aguda a l’estrès i les seqüeles consistents per estrès posttraumàtic, mantenint-se en incapacitat temporal, i el Ministeri d’Interior els ha reconegut com a víctimes de terrorisme. Així mateix, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha donat la incapacitat permanent total per a la seva professió habitual a l’agent que va abatre quatre terroristes.

L’advocat va argumentar que la Generalitat ha d’assumir la responsabilitat perquè van patir els danys en actes de servei. Bitos va explicar que els agents han acudit a la justícia després que la Conselleria hagi ignorat la seva reclamació en la via administrativa el 10 de desembre, i que passats els tres mesos que tenen de termini i després del «silenci negatiu», han decidit acudir als tribunals. El director general dels Mossos, Pere Ferrer, va posar en valor que els quatre agents tenen el dret de presentar aquesta demanda.