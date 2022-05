La portaveu de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona i diputada al Parlament, Elsa Artadi, ha anunciat aquest divendres entre llàgrimes que abandona la política activa. "No puc més, no em sento amb força per continuar", ha dit en una compareixença sense preguntes a l'Ajuntament. Artadi, que també era fins ara vicepresidenta de JxCat, ha explicat que deixarà l'Ajuntament, el Parlament i també el partit. Ha assegurat que es tracta d'una decisió personal, no política, i que "no té res a veure amb l'actualitat". "No estic en condicions de seguir servint la ciutat que tant m'estimo i el meu país amb la mateixa condició i força com que he fet fins ara", ha insistit.

Artadi ha arribat a la compareixença visiblement emocionada i aplaudida pels regidors del seu grup municipal i membres del partit, entre els quals la presidenta del Parlament, Laura Borràs o el diputat Francesc Dalmases. Només començar, ha admès que "no és un dia fàcil" i ha deixat clar que la decisió d'abandonar la política activa ha estat una decisió "molt meditada". "Porto els darrers onze anys dedicada a servir la ciutadania des de la política", ha destacat i ha recordat que en aquests anys ha viscut esdeveniments com el 9-N, l'1-O o "la repressió i l'exili" de companys. Artadi ha afirmat també que ha servit "amb humilitat i honor" a tres presidents de Catalunya i ha donat gràcies per la confiança. "Jo sempre he treballat amb la màxima dedicació i compromís en totes les responsabilitats que he tingut, he sigut una dedicada a la feina sense concessions, però ara no puc més", ha confessat. La portaveu de JxCat al consistori ha explicat que no se sent amb l'energia per seguir servint la ciutadania "com es mereix". "No em sento amb força per continuar", ha resumit. En aquest sentit, ha indicat que "malauradament" li ha arribat ara el moment en què ha de dir que no pot més. "Em sap greu, però ara mateix és la decisió correcta i l'única que puc prendre des de l'honestedat", ha dit. D'altra banda, ha remarcat que la seva lleialtat al camí independentista i al govern Puigdemont segueix "intacta", igual que la visió que cal un canvi polític a Barcelona "com a únic camí". En el comunicat que ha llegit, Artadi ha agraït els missatges de suport que ha rebut del seu entorn així com la feina del seu equip. Per acabar, ha afegit que el partit es mereix que els que estan a primera línia ho estiguin "en plena dedicació". "Em toca deixa pas a aquells que poden seguir liderant en les seves virtuts i energia", ha conclòs.